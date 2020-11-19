روابط میان تشکیلات خودگردان و تل آویو به صورت عملی از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین با برگزاری یک نشست با مسئولان صهیونیست رسماً روابط خود را با تل آویو از سر گرفتند. این نشست در شهر رام الله واقع در کرانه باختری برگزار شد.

بر اساس این گزارش، از چند ماه قبل تاکنون که تشکیلات خودگردان فلسطین مدعی قطع روابط با رژیم صهیونیستی بوده، هیچ نشستی میان مسئولان دو طرف برگزار نشده و این، نخستین نشست از آن زمان به شمار می رود.

در جریان این نشست، حسین الشیخ وزیر امور مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین و هماهنگ کننده امور اراضی فلسطین در کابینه رژیم صهیونیستی شرکت کردند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در مه گذشته روابط خود را با رژیم صهیونیستی در اعتراض به مطرح شدن طرح الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی قطع کرد اما روز سه شنبه گذشته از سرگیری این روابط را اعلام کرد.

این خیانت تشکیلات خودگردان فلسطین با واکنش شدید گروه های فلسطینی رو به رو شد.