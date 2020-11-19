به گزارش خبرنگار مهر، نظام ملکشاهی ظهر پنج شنبه در مجمع خبرنگاران در خصوص شروع تعطیلات کرونایی از اول آذر به مدت ۲ هفته‌ای گفت: کارکنانی که در دستگاه‌های اجرایی رباط کریم، پرند و نصیرشهر فعالیت می‌کند به جز دستگاه که وظیفه امدادی، اورژانسی و درمانی دارند مشمول انجام وظیفه به طریق دورکاری و شیفت بندی خواهند شد.

ملکشاهی با اشاره به این که شهرستان رباط کریم در وضعیت نارنجی قرار دارد افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان، مکلف هستند تنها از نیمی از کارکنان به صورت دورکاری و شیفت بندی استفاده نمایند.

وی در خصوص تردد پرسنل شاغل در ادارات عنوان کرد: در شهرهای نارنجی خودروهای با پلاک غیربومی حق ورود و خروج ندارند و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که ساکن این منطقه و شاغل در تهران هستند نیز برای برگ تردد باید به فرمانداری مراجعه کنند در غیر این صورت مشمول جریمه خواهند شد.

فرماندار رباط کریم در خصوص هزینه در نظر گرفته شده جهت جریمه خاطیان افزود: با توجه استقرار ایست‌های بازرسی در عوارضی دوم به پرند، و میدان الغدیر به سمت تهران، اشخاصی که بدون کارت تردد با پلاک غیر بومی از شهر نارنجی وارد شهر قرمز شود، ۵۰۰ هزار تومان و افرادی که از شهر قرمز وارد شهرهای نارنجی شوند مشمول جریمه یک میلیون تومانی خواهند شد.

وی گفت: با توجه به این که این منطقه در وضعیت نارنجی قرار دارد، محدودیت سطوح شغلی ۳ و ۴ مشمول سه شهر رباط کریم، پرند و نصیر شهر می‌شود و مشاغلی که مربوط به مشاغل مایحتاج ضروری محسوب شده، تعطیل نخواهند بود.

ملکشاهی اضافه کرد: با توجه به این که بانک‌ها جز گروه مشاغل یک هستند، در طرح جز اجرای طرح جامع مقابله با کرونا و اعمال محدودیت‌ها که از شنبه هفته بعد (اول آذر ماه ۹۹) اعمال می‌شود، نخواهند شد.

فرماندار رباط کریم بیان داشت: هم چنین رستوران‌ها از اول آذرماه تعطیل هستند و فقط مجاز به عرضه مواد غذایی به صورت بیرون بر هستند. تاکسی‌ها، آژانس‌ها مشکلی برای تردد در محدودیت‌های کرونایی ندارند.

