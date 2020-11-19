به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از فرماندهان سپاه الغدیر استان یزد به مناسبت هفته بسیج با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم در آیه یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم وعده داده که هرکس خدا را یاری کند، خدا یاری‌اش می کند، اظهار داشت: این وعده الهی باید ملاک عمل ما باشد و تلاش ما یاری خدا و دین خدا، نصرت بندگان و یاری حق باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های یکپارچه‌ای که در محلات برای مقابله با کرونا آغاز شده است، افزود: در استان یزد همه افرادی که مشغول به کار در حوزه مقابله با کرونا هستند، انسجام و یکپارچگی خوبی در خدمت به مردم و یاری رساندن به آنها دارند.

ناصری با گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به برنامه های این هفته در استان یزد از جمله آغاز برنامه های فرهنگی کنگره بزرگداشت ۴ هزار شهید استان یزد عنوان کرد: ختم ۴ هزار قرآن و سایر اقداماتی که به نیابت از ۴ هزار شهید استان برگزار می شود، حرکات بسیار ارزشمند است.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در صحیفه امام در مورد بسیج و بسیجی بیان کرد: امام معتقد بودند که بسیج هر کجا باشد، آبادی خواهد آورد و این سخنان امروز محقق شده و بسیجیان نیز این سخنان ارزشمند را مرور کرده و فراموش نکنند که بسیج چه جایگاهی از نظر امام راحل داشته است.

ناصری با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بسیج را یک فرهنگ دانسته اند و گفته اند که بسیجی یعنی پیشرو بودن در همه عرصه های اساسی زندگی و به صحنه و میدان آمدن، عنوان کرد: میدان مدنظر رهبری، میدان چالش های اساسی و حیاتی است که البته منحصر به جنگ و دفاع نمی شود.

وی تاکید کرد: بسیج باید همگانی و گسترده شود و در شرایط موجود که دانشجویان و اصناف و دانش آموزان و ... به دلیل شیوع کرونا پراکنده شده اند، بسیج و روحانیت باید برنامه ریزی کنند تا جوانانی که سردرگم در فضاهای مجازی هستند را دریابند.

امام جمعه یزد اظهار داشت: باید با انجام یک برنامه ریزی درست، این جوانان به تدریج و با تعداد کم در مساجد و پایگاه های بسیج هر محله با رعایت دستورالعمل ها جمع شده و نسبت به مسائل روز آگاه شوند.

وی با اشاره به انتخابات آمریکا عنوان کرد: دشمن در این شرایط برنامه ریزی‌هایی دارد که از آن جمله می توان به ایجاد ترس در بین جوانان اشاره کرد به نحوی که می خواهند ترس از راه افتادن جنگ را به دل جوانان و مردم بیاندازند.

ناصری تاکید کرد: باید در این جمع های محله ای، آنها را هوشیار کنیم و به آنها روحیه دهیم که دشمن ضعیف‌تر از اینهاست و در مقابل ما کاری نمی تواند انجام دهد زیرا خدا با ماست.

امام جمعه یزد ادامه داد: دشمن همچنین تلاش می کند ما را نزد خودمان کوچک جلوه دهد و بدترین اتفاقی که برای یک ملت ممکن است رخ دهد، این است که خود را باور نکنند و خویش را کوچک بشمارند.

وی تصریح کرد: بسجیان باید باور کنند که خدا با آنهاست و هر چه اراده خدا باشد همان می شود و کسی را یارای مقابله با اراده خداوند نیست بنابراین جوانان از این تحرکات و حرف‌ها نترسند اما مراقب باشند و هرگز اتکا و التجا به خدا و حفظ انسجام را فراموش نکنند.

ناصری همچنین تاکید کرد: در برنامه های هفته بسیج از رشادتهای دوران دفاع مقدس برای جوانان گفته شود و وصیت نامه ارزشمند شهدا بازخوانی شود و در این بین وصیت نامه شهید سردار سلیمانی همچنین وصیت نامه امام خمینی (ره) مورد توجه جدی باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه فراگیر کردن استغفار عمومی تاکید کرد و گفت: از فرصت هفته بسیج برای این مهم استفاده شود امید که خداوند متعال بر اساس وعده ای که در قرآن کریم داده، بلا را به واسطه استغفار از کشور ما دور کند.

ناصری اظهار داشت: شایسته است مسئله همگانی شدن استغفار در کنار مواصات در نظر گرفته شود.