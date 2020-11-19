نقاهتگاه های بیماران کرونایی در زنجان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه امروز نسبت به ماه‌های گذشته و روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، شرایط به مراتب سخت‌تری را در استان دنبال می‌کنیم، گفت: این حساسیت ایجاب می‌کند که همه آحاد جامعه و مسئولان برای مقابله با شیوه این ویروس، جان‌فشانی کنند.

وی خطاب به فرماندارانی که وضعیت شهرستان آن‌ها به رنگ نارنجی در آمده است، اظهار کرد: این وضعیت به معنای خلاصی از هشدارهای قرمز نیست، بلکه فرمانداران شهرستان‌هایی که در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند، باید همه تلاش خود را به کار گیرند تا وضعیت شهرستان به حالت قرمز بازنگردد، به همین خاطر همه باید در این خصوص پای کار باشند.

استاندار زنجان در ادامه خواستار اتخاذ طرحی جامع برای داخل بیمارستان‌های استان شد و با اشاره به اینکه دانشگاه علوم‌پزشکی استان نیز باید در خصوص وضعیت رنگ‌بندی شهرستان‌ها، اقدام به تهیه طرحی جامع نماید، افزود: امروز همه مسئولان و آحاد مردم در یک جبهه حضور دارند و آن جبهه مقابله و پیشگیری در برابر شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در استان است.

حقیقی همچنین با تاکید بر اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که قرارگاه عملیاتی کرونا باید در همه شهرستان‌های استان فعالیت موثر و مثمرثمری داشته باشد، تصریح کرد: یکی از اقداماتی که امروز باید به آن بها دهیم، بحث ارزیابی طرح‌های مصوبات ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا است که در این راستا باید نسبت به تنظیم جدولی متناسب با شرایط اقدام شود.

استاندار زنجان با تاکید بر اینکه نباید فراموش کنیم که ایجاد آرامش در جامعه به ویژه در شرایط کرونایی امروز بیش از هر چیز دیگر حائز اهمیت بوده و این موضوع باید در بخش‌های مختلف به ویژه حوزه بازار مدنظر باشد، ادامه داد: افزایش نقاهتگاه‌ها در استان، مدیریت وضعیت سالمندان در شرایط کرونایی، کمک به تشخیص سریع بیماری، ایجاد امکانات مناسب برای بیماران و … جزو اولویت‌های امروز است.

حقیقی با تاکید بر اینکه قرنطینه بیماران کرونایی موضوع بسیار مهمی بوده و باید آموزش‌های لازم در این زمینه به مردم داده شود، بیان کرد: از ابتدای هفته آینده شاهد اعمال محدودیت‌های دو هفته‌ای در استان خواهیم که این محدودیت‌ها می‌تواند به حرفه برخی از افراد آسیب وارد کند، به همین خاطر یکی از اولویت‌های ستاد استان کرونا، تصمیم‌گیری در این خصوص خواهد بود.

استاندار زنجان با بیان اینکه افرادی که در شرایط کنونی نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی حساسیت به خرج نداده و نسبت به این امر بی‌تفاوت هستند، به مثابه اخلال‌گران سلامت با آن‌ها برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: بحث سلامت در همه جوامع جزو اولویت‌ها است، به همین خاطر امروز همه ما باید به این موضوع نگاه ویژه داشته و با کسانی که در این زمینه باعث مختلف شدن روند سلامت جامعه می‌شوند، برخوردهای لازم صورت گیرد.j