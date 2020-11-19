️ آئین رسمی تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش پیشوا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر آئین رسمی تکریم و معارفه مدیر آموزش و پرورش شهرستان پیشوا ظهر پنجشنبه با حضور حسین عباسی فرماندار، صیدلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، فرمانده سپاه، رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار، مسئول اداره حراست اداره کل و جمع دیگری از مسئولان و فرهنگیان شهرستان با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در سالن ولایت آموزش و پرورش برگزار شد.

حسین عباسی، فرماندار پیشوا در این مراسم اظهار داشت: ابهت، عظمت و اقتدار هر کشوری وابسته به نیروی انسانی است که به‌صورت نیروهای نخبه، فرهیخته و دانشمند پرورش پیدا کرده و موقعیت ممتازی برای کشور ایجاد می‌کنند.

وی افزود: در طول عمر با برکت نظام جمهوری اسلامی ایران به توفیقات ارزشمندی در عرصه‌های مختلف دست یافته‌ایم که این دستاوردها وابسته به عملکرد آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین نهاد در تعلیم و تربیت انسان‌های وارسته و دانشمند است.

فرماندار پیشوا گفت: علیرغم نگاه ویژه نظام جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش، این نهاد به تنهایی نمی‌تواند از عهده وظایف خود برآید و به جایگاه حقیقی و واقعی خود دست یابد.

عباسی بیان داشت: از مجموعه دستگاه‌های شهرستانی و استانی انتظار داریم که مشتاقانه و با آغوش باز به کمک دستگاه تعلیم و تربیت بیایند و یاریگر آن باشند.

وی با اشاره به اینکه کمبود فضاهای آموزشی از مشکلاتی است که آموزش و پرورش شهرستان پیشوا با آن روبرو است عنوان داشت: در این راستا دولت، اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس گام‌هایی برای رفع این کمبودها برداشته‌اند و مجموعه خیرین نیز به عنوان سرآمد اقدامات خیرخواهانه، به کمک دولت آمده و اقدامات اثرگذاری را در امر مدرسه سازی صورت داده اند که برای رفع کامل مشکلات این حوزه بیش از گذشته چشم امید به دست پر خیر و برکت خیرین داریم.

گفتنی است که در این مراسم سعید تاجیک که پیش از این به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش شهرستان پیشوا منصوب شده بود به عنوان مدیر این مجموعه معرفی شد.

لازم به ذکر است که در این مراسم از زحمات رحیم جهانی مدیر سابق آموزش و پرورش که به افتخار بازنشستگی نائل آمده است، تجلیل به عمل آمد.