به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی عصر پنجشنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای پیشوا اظهار داشت: طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کرونا همزمان با سراسر کشور از اول آذرماه در پیشوا نیز اجرا می‌شود و با توجه به حاکم بودن وضعیت قرمز کرونایی در پیشوا و طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، فقط مشاغل گروه یک مجاز به فعالیت هستند.

عباسی افزود: به‌منظور کاهش تردد در شهر، حضور کارکنان ادارات به یک سوم کاهش می‌یابد و مدیران با مرخصی و دورکاری سایر پرسنل به طوری که در خدمت سانی به مردم وقفه ایجاد نشود، موافقت نمایند.

وی بیان داشت: به دلیل قرمز بودن وضعیت پیشوا و مطابق تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، تردد درون‌شهری از ساعت ۲۱ تا ۴ بامداد ممنوع است.

فرماندار پیشوا گفت: با توجه به هوشمند بودن این طرح، هر هفته با در نظر گرفتن وضعیت شیوع کرونا در شهرستان و پس از بررسی و ارزیابی نسبت به تغییر محدودیت‌ها تصمیم‌گیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

عباسی بیان داشت: اقناع و همراهی مردم مهمترین رکن در اجرای مؤثر محدودیت‌ها و ضامن موفقیت طرح است، لذا اجرای این طرح مستلزم اطلاع‌رسانی مطلوب و گسترده با همکاری هلال احمر، بسیج و شبکه بهداشت است و سایر دستگاه‌ها نیز باید وظایف محوله در ابعاد نظارتی، قضائی، هماهنگی و … را به بهترین نحو انجام دهند.

وی گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که برای فعالیت اصناف اعمال خواهد شد انتظار می‌رود همچون گذشته با اجرای طرح همراهی کنند و در صورت عدم رعایت مصوبات ستاد کرونا واحدهای متخلف پلمپ خواهند شد و با اخلال‌گران در روند اجرای طرح محدودیت‌ها برخورد انتظامی و قضائی صورت می‌گیرد.