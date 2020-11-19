مراسم عروسی در بندرترکمن با بازداشت داماد متوقف شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مزیدی اظهارکرد: دامادی که بر خلاف دستورالعمل های بهداشتی در وضعیت قرمز این شهرستان عروسی برگزار کرده بود، بازداشت شد.

دادستان شهرستان ترکمن گفت: این مراسم عروسی امروز ۰(پنج شنبه) در منزل در حال برگزاری بود و حدود ۲۰۰ میهمان بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی شرکت داشتند که با اعلام اداره بهداشت با بازداشت داماد، از ادامه این مراسم جلوگیری شد.

طبق گفته وی برای داماد متخلف پرونده تشکیل شد.

مزیدی چند روز پیش هم از تشکیل ۳۰ پرونده برای کسانی که در شرایط قرمز این شهرستان بدون توجه به هشدارهای بهداشتی مراسم عروسی برگزار کردند، خبر داده بود .

شهرستان ترکمن در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد.