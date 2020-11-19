نباید «کارگر» طعمه نگاه سیاسی و حزبی شود

به گزارش خبرنگار مهر فاطمه محمدبیگی ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: یکی از اهداف انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بود و تصویب قانون کار نیز در همین راستا بود.

وی افزود: طبیعتاً با تغییر شرایط جامعه و تغییر در تکنولوژی و شرایط کار در دنیا و کشورمان، طبیعتاً باید برخی تغییرات در این قانون انجام شود اما نباید تغییرات، باعث کاهش ارزش و جایگاه آن شود.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک بیان کرد: قشر کارگر همیشه در صف تولید تولید و صادرات کشور بوده اما در مظلومیت کامل حق او در پرداخت دست مزدها انجام نشده است.

وی تصریح کرد: برخوردهای سیاسی با مسائل باعث شده تا مطالبات کارگران زمین بماند و نباید کارگر طعمه نگاه سیاسی و حزبی بشود.



محمدبیگی اضافه کرد: تعیین تکلیف وضعیت قراردادهای کارگران و ایجاد یک امنیت شغلی دغدغه اصلی و بزرگ کارگران است.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر بهبود وضعیت درمان کارگران است و تلاش خواهیم کرد با کمک به سازمان تأمین اجتماعی بخشی از نیازهای کارگران را رفع کنیم.

وی در پایان عنوان کرد: در کشور به دنبال افزایش خدمات پوشش سلامت در حوزه تأمین اجتماعی هستیم و انتظار داریم انجمن‌های صنفی و حمایتی کارگران افزایش یابد.