به گزارش خبرنگار مهر، امین رضا مرآتی ظهر امروز در ستاد مبارزه با کرونا شیروان که در فرمانداری این شهر برگزار شد، اظهار کرد: اجرای درست دستورالعمل‌ها از دستگاه‌های اجرایی شروع شود تا با کمک مردم بتوانیم زنجیره انتقال بیماری کرونا را قطع کنیم.

فرماندار شیروان ادامه داد: اگرچه کسبه پروتکل‌های بهداشتی را به خوبی رعایت می‌کنند ولی اصناف هیچ نقش مدیریتی بر این موضوع ندارند؛ برخی از واحدهای شغلی واقعاً آسیب دیده اند اما وظیفه ما حفظ سلامت و جان مردم است.

وی با بیان اینکه در اجرای قوانین وضع شده از روز شنبه با کسی تعارف نداریم، افزود: گروه اقدام به طور ویژه وارد عمل شده و از روز شنبه اداره، بانک و سایر دستگاه‌های خدمات رسان در صورت رعایت نکردن پروتکل‌ها پلمپ می‌شوند.

مرآتی بیان داشت: اینک ۳۰۰ پرستار در بیمارستان شیروان فعالیت دارند که در هر نوبت ۱۵۰ نفر خدمات ارائه می‌دهند که توان ارائه خدمات به کل شهرستان را ندارند و باید سعی کنیم از وضعیت نارنجی به زرد و از زرد به سفید برسیم و نباید اجازه دهیم به وضعیت قرمز دچار شویم.

فرماندار شیروان در انتها گفت: عدم اجرای مصوبات ستاد کرونا شهرستان جرم است و مصوب می‌کنیم نانوایی‌هایی که مرتکب تخلف شوند ۲۰ درصد از سهمیه آرد آن کسر و به نانوایی مجاور داده می‌شود.