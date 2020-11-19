فقط مشاغل گروه یک از اول آذرماه در شهرری اجازه فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا به تصمیم ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا و محدودیت‌های جدید وضع شده، شهرهای سراسر کشور به سه وضعیت زرد، نارنجی و قرمز تقسیم بندی و فعالیت ادارات، مراکز تجاری، خدماتی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین ترددها بر طبق وضعیت شهرها مشخص می‌شود.

معاون استاندار تهران گفت: با توجه به پایش صورت گرفته وضعیت شهرستان ری در شرایط قرمز (پر خطر) قرار دارد و از اول آذرماه در راستای اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی و همچنین کاهش زنجیره انتقال ویروس کرونا تمامی مشاغل به استثنای مشاغل گروه یک در سطح شهرستان تعطیل خواهند بود.

فرماندار ویژه ری بیان داشت: مشاغل گروه یک از جمله کارخانه‌های تولیدی - مراکز صنعتی و معدنی و کشاورزی، مراکز خدمات رسان آبفا - برق، گاز - پالایشگاه‌ها و جایگاه‌های عرضه سوخت، حمل و نقل عمومی، ادارات و مراکز نظامی - انتظامی و امنیتی - امدادی و ستادی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، مراکز تولید مواد غذایی، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه‌ها، مراکز خدمات الکترونیک و پستی، مراکز خدمات اینترنتی، رسانه‌های مکتوب و چاپخانه‌ها، مراکز نگهداری از سالمندان و معلولین، تعمیرگاه‌ها و فروشگاه‌های لوازم یدکی خودرو، فروشگاه‌های مصالح ساختمانی، کارگاه‌های صنعتی، خشکشویی ها و آرامستان ها شامل مشاغل ضروری می‌باشند که مجاز به فعالیت هستند.

توکلی کجانی عنوان داشت: تا زمان بازگشت شرایط عادی در شهرستان، این محدودیت‌ها ادامه خواهد داشت و نظارت بر اجرای این محدودیت‌ها به صورت مستمر صورت می‌گیرد.