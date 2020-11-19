پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، اسکندر سعیدی اظهار داشت: با توجه به اعمال محدویت‌های جدید در نحوه فعالیت واحدهای صنفی توسط ستاد مقابله با کرونای استان، طی ۲۴ ساعت گذشته طرح کنترل واحدهای صنفی در سطح استان اجرا شد.

این مقام انتظامی بیان داشت: در اجرای این طرح، تیم‌های مشترک متشکل از مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی و مرکز بهداشت استان با هماهنگی قضائی از ۱۰۷ واحد صنفی در سطح استان بازدید کردند.

وی افزود: در این راستا برای ۱۸ واحدهای صنفی به علت عدم رعایت ضوابط اخطاریه کتبی صادر و شش واحد صنفی در رسته‌های مختلف به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی تا اطلاع ثانوی پلمب شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان ادامه داد: طرح نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای صنفی بمنظور پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در دستورکار قرار دارد.