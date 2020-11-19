۲ بازیکن گل گهر به کرونا مبتلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی عصر پنجشنبه در نشست پیش از بازی تیمش برابر مس رفسنجان اظهار کرد: جا دارد از مجموعه باشگاه مس رفسنجان به خاطر میزبانی خوب و مدیریتی که داشتند تشکر کنم که نهایت محبت و میزبانی را انجام دادند.

وی در خصوص بازی تیمش مقابل مس رفسنجان گفت: بازی سختی را پیش رو داریم، مس رفسنجان تیم بسیار خوب با برنامه، تاکتیکی بوده و این بازی از بازی قبل برای ما سخت‌تر است چون یک بازی بسته، تاکتیکی و درگیر شونده است و امیدوارم بازیکنان ما، بازی قبل را فرموش کنند.

وی افزود: امیدوارم بازیکنان ما با همان انگیزه‌ای که برابر سپاهان داشتند برابر مس نیز به میدان بروند تا با یک بازی خوب و منطقی بتوانیم به اهداف خودمان برسیم.

قلعه نویی در پاسخ به این سوال آیا همه بازیکنان خود را در اختیار دارد، گفت: خیر، تعدادی از بازیکنان خود را از جمله پورعلی و رنجبری به دلیل مشکلات کرونا در اختیار نداریم.

سرمربی گل گهر در پاسخ به این سوال که در رفسنجان باید در زمین چمن مصنوعی بازی کنید نظرتان چیست، گفت: اگر چمن مصنوعی استاندارد بر اساس استانداردهای AFC و فیفا باشد اشکال ندارد اما سوال من این است که کشور ما با توجه به تنوع آب و هوایی آن هم در استانی مانند کرمان به چمن مصنوعی نیاز ندارد و من تعجب می‌کنم.

قلعه نویی ادامه داد: در چند جای دیگر نیز چمن مصنوعی وجود دارد که به کیفیت فنی تیم‌ها لطمه خواهد زد، یقیناً مربی مس رفسنجان نیز دوست دارد در چمن طبیعی خوب بازی کند و امیدوارم استادیوم جدید مس زودتر راه اندازی شود.