فرهاد رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گلخانه‌ای در شهرستان شهرکرد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد به فضای گلخانه‌ای اختصاص می‌یابد.

وی عنوان کرد: ۵۰ گلخانه جدید در استان چهارمحال و بختیاری احداث می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد عنوان کرد: توسعه گلخانه‌ها در شهرستان شهرکرد از مهمترین اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: کاهش بارش‌ها و وقوع خشکسالی موجب کاهش منابع آب بخش کشاورزی در شهرستان شده است که باید در مسیر کشت گلخانه‌های حرکت کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد عنوان کرد: توسعه فضاهای گلخانه‌ای موجب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید بخش کشاورزی می‌شود.