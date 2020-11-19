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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۷:۵۲

مدیر جهادکشاورزی شهرستان شهرکرد:

سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستان شهرکرد افزایش می یابد

سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستان شهرکرد افزایش می یابد

شهرکرد- مدیر جهادکشاورزی شهرستان شهرکرد با اشاره به توسعه گلخانه ها در این شهرستان، گفت: سطح زیر کشت گلخانه ای در شهرستان شهرکرد افزایش می یابد.

فرهاد رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گلخانه‌ای در شهرستان شهرکرد افزایش می‌یابد، اظهار داشت: ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان شهرکرد به فضای گلخانه‌ای اختصاص می‌یابد.

وی عنوان کرد: ۵۰ گلخانه جدید در استان چهارمحال و بختیاری احداث می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد عنوان کرد: توسعه گلخانه‌ها در شهرستان شهرکرد از مهمترین اولویت‌های جهاد کشاورزی است.

وی بیان کرد: کاهش بارش‌ها و وقوع خشکسالی موجب کاهش منابع آب بخش کشاورزی در شهرستان شده است که باید در مسیر کشت گلخانه‌های حرکت کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرکرد عنوان کرد: توسعه فضاهای گلخانه‌ای موجب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید بخش کشاورزی می‌شود.

کد مطلب 5075739

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