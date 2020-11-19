مشارکت ۷۵ درصد اصناف در اجرای پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صمت چهارمحال و بختیاری، بیژن بهرامی با اشاره به افزایش میزان شیوع ویروس کرونا گفت: هم‌اکنون بین ۷۵ تا ۸۵ درصد واحدی‌های صنفی این استان پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت می‌کنند.

وی تاکید کرد: از ابتدای اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا در استان تاکنون، با بررسی‌های انجام شده از سوی گروه‌های بازرسی مشخص شد ۷۵ تا ۸۵ درصد واحدی‌های صنفی استفاده از ماسک و رعایت سایر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی را انجام می‌دهند.

بهرامی تصریح کرد: در این مدت هشت پرونده مربوط به متخلفان واحدهای صنفی در خصوص نوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی تشکیل و به اداره‌کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری ارائه شده است.