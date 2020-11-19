درآمدهای مالیاتی پشتوانه توسعه گیلان است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه گیلان به تحقق هزار و ۷۲ میلیون تومان درآمد مالیاتی در استان طی هفت‌ماهه نخست امسال اشاره و خاطرنشان کرد: حدود ۳۰ درصد از این میزان را دریافت معوقات مالیاتی تشکیل می‌دهد.

وی گیلان را در زمره استان‌های پیشتاز کشور در تحقق درآمدهای مالیاتی عنوان و اضافه کرد: تحقق این درآمد در توسعه استان نیز نقش قابل توجهی دارد.

زارع با یادآوری پرداخت کمک نقدی ۱۸۶ میلیارد تومانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان طی امسال، گفت: سهم شهرداری رشت از این میزان ۵۶ میلیارد تومان بوده که به طور عمده در جهت اجرای طرح‌های مرتبط با عمران و آبادانی شهری بوده است.

وی ارتقای فرهنگ مالیاتی در جامعه را با اهمیت برشمرد و بر لزوم همکاری همه اقشار به ویژه کارآفرینان، صاحبان مشاغل و بخش خصوصی در پرداخت معوقات مالیاتی تاکید کرد و افزود: باید کوشید تا استان از منافع اجرای این سیاست به خوبی بهره مند شود.

زارع همچنین با تأکید بر لزوم مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌ها و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگی در راستای اجرای طرح جامع حدنگاری (کاداستر) و تکالیف قانونی، گفت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و حتی مدیران نهادهای خصوصی، باید در جهت اجرای این مهم هرچه زودتر نسبت به دریافت سند تک‌برگی اموال و یا رفع مشکلات احتمالی در بخش اسناد مالکیتی اموال غیرمنقول اقدام کنند.

وی ادامه داد: حفظ و صیانت از اموال و املاک دولتی وظیفه اصلی مدیران دستگاه‌های اجرایی است و آنها خواست تا در حراست از بیت المال کوشا باشند.

استاندار گیلان با بیان اینکه ثبت نام سهامداران در سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) برای تشکیل هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی ضروری است، اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ درصد از سهامداران نسبت به ثبت نام اقدام کرده‌اند که برای تشکیل مجمع عمومی باید این میزان به ۵۰ درصد برسد و لازم است اجرای این مهم اطلاع رسانی شود.