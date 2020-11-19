به گزارش خبرنگار مهر، غفور قاسم‌پور عصر پنج‌شنبه در حاشیه جلسه قرارگاه مدیریت بیماری کرونا در شهرستان کرج اظهار کرد: زمان آغاز اجرای طرح جدید محدودیت‌ها از دقایق نخست بامداد روز شنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۹ بوده و فعلاً مدت دو هفته برای اجرای آن اعلام شده است.

وی بیان کرد: بعد از دو هفته اجرای طرح در عمل متناسب با روند و وضعیت شیوع و بروز بیماری در شهرهای مرکز استان البرز که مبتنی بر گزارش‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، تشخیص داده می‌شود که طرح محدودیت‌ها استمرار داشته باشد و یا تغییر و کاهش پیدا کند.

فرماندار کرج ضمانت اجرایی محدودیت‌های وضع‌شده را برابر با مصوبات شورای عالی امنیت ملی دانست و تصریح کرد: محدودیت‌های وضع‌شده به تصویب ستاد ملی کرونا رسیده و مصوبات این ستاد با اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، معادل مصوبات شورای عالی امنیت ملی است، مقررات وضع‌شده در حکم قانون است، ضمن اینکه عموم مسئولان و مردم موظف به تبعیت از آن هستند همه دستگاه‌های اجرایی نیز باید نهایت تلاش خود را در اجرا و تحقق عملی آن به کار بندند.

سلامت جامعه هدف اصلی ستاد مقابله با کرونا

وی صیانت از سلامت جامعه را از اهداف اصلی قرارگاه ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد و افزود: این طرح به‌منظور کاهش میزان خسارات ناشی از شیوع بیماری و جان باختن هم‌وطنان عزیز است، بنابراین از همه دستگاه‌های عضو خواسته شده است تا برابر قوانین وضع‌شده با بسیج همگانی نسبت به ریشه‌کنی این ویروس منحوس در میدان باشند.

قاسم‌پور متذکر شد: با رعایت حداکثری همه مقررات و ملاحظات مبارزه با بیماری کرونا از سوی مردم است که می‌توان بیماری کرونا را کنترل کرد، بنابراین از همه مردم صبور و بصیر می‌خواهیم تا که به‌دقت مراقب خود، خانواده خویش و اطرافیان خود باشند و به علاوه با اجرای مقررات بهداشتی و رعایت محدودیت‌ها به قطع زنجیره این بیماری کمک کنند.