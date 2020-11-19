مهلت یک ماهه کشاورزان برای بیمه محصولات کشاورزی

محسن مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کشاورزی در اقتصاد استان اردبیل از اهمیت بالایی برخوردار است اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان اردبیل، حوادث طبیعی به خصوص در فصول سرد سال افزایش می‌یابد و ضروری است تا کشاورزان از بیمه خسارات کشاورزی استفاده کنند.

وی خسارات ناشی از سرمازدگی را در سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، محصولات زراعی مناطق شمالی استان اردبیل نظیر گندم جو و حبوبات و مناطق جنوبی که دارای باغات میوه هستند در بیشترین معرض خطر سرمازدگی و خسارت قرار دارند.

وی خسارات ناشی از سرمازدگی را در سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: طبق بررسی‌های انجام شده، محصولات زراعی مناطق شمالی استان اردبیل نظیر گندم جو و حبوبات و مناطق جنوبی که دارای باغات میوه هستند در بیشترین معرض خطر سرمازدگی و خسارت قرار دارند.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی در حمایت از کشاورزان تمام تلاش خود را می‌کند تصریح کرد: استان اردبیل رتبه اول کشوری را در پرداخت خسارات ناشی از سرمازدگی به خود اختصاص داده به طوری که در سال گذشته بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان خسارت از طریق صندوق بیمه به کشاورزان بخش زراعت پرداخت کرده که نشان دهنده عملکرد قابل قبول صندوق بیمه و جهاد کشاورزی در جهت حمایت از کشاورزان استان اردبیل است.

مصطفایی آخرین فرصت ثبت نام در طرح بیمه خسارات کشاورزی را آخر آذر ماه عنوان کرد و گفت: طبق مصوبه بیمه دام و طیور اجباری و بیمه زراعت با پرداخت تنها ۳۰ درصد مبلغ قابل انجام می‌باشد و جهاد کشاورزی و صندوق بیمه ۷۰ درصد بیمه خسارات محصولات کشاورزی را تحت پوشش قرار خواهد داد.