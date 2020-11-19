۴۰ تا ۵۰ درصد بیماران کرونایی دارای علائم خاصی نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری از کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه یکی از نگرانی‌های امروز، تردد افراد کرونایی در جامعه است، گفت: این نگرانی به این خاطر است که در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بیماران کرونایی دارای علائم خاصی نبوده و یا علائم خفیفی دارند که این خود باعث تردد این افراد در جامعه و شیوع بیش از پیش این ویروس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم یکی دیگر از دغدغه‌های امروز در شرایط کرونایی را ذکر کنیم، شناسایی و جداسازی بیماران مبتلا به کوودید – ۱۹ است، افزود: یکی از امیدهای ما برای اینکه بتوانیم خلاءهای به وجود آمده در شرایط کنونی را جبران کنیم، طرج شهید قاسم سلیمانی است؛ چرا که معتقدیم اجرای مطلوب این طرح می‌تواند بسیاری از نواقص موجود را مرتفع کند.

قزلباش با بیان اینکه انجام تست کرونا با روش جدید، قادر خواهیم بود عقب‌افتادگی‌های گذشته را در این خصوص جبران کرده و زمان تست‌ها را به حدود ۲۵ دقیقه برسانیم، تصریح کرد: آنچه که مسلم است، این است که در موضوع کرونا، مردم باید مشارکت‌کننده اصلی باشند، به همین خاطر حضور ارگان‌هایی چون سپاه و بسیج می‌تواند کمک‌حال اجرای دقیق و کاربردی این طرح در استان باشد.

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان با تاکید بر اینکه با توجه به افزایش قدرت انتقال ویروس کرونا در شرایط کنونی، باید افرادی که به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، از سایر اعضای خانواده خود این دوران را سپری کنند، ادامه داد: بدون شک، افرادی که بعد از گذشت پنج روز دارای علائم خاصی از حیث ابتلا به کرونا نیستند، می‌توانند ناقل این بیماری برای سایرین باشند.

قزلباش با یادآوری اینکه مبتلایان به کرونا باید حداقل به مدت ۱۴ روز در قرنطینه باشند، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در خصوص کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند، این است که این افراد باید دوران نقاهت خود را به طور کامل پشت سر گذاشته و زودتر از موعد در جامعه حضور نداشته باشند؛ چرا که سرعت انتقال ویروس کووید – ۱۹ در شرایط کنونی چندین برابر ماه‌های قبل است.