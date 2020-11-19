سعید کشمیری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانهروز اخیر ۲۴ بیمار جدید در بخشهای کرونایی استان بوشهر بستری شده و ۳۲ بیمار بستری نیز با حال خوش ترخیص شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۰۲ بیمار در بخشهای کرونایی استان بستری هستند که ۳۷ نفر در بخش مراقبتهای ویژه هستند و ۱۵ نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.
دبیر ستاد مقابل با کرونا در استان بوشهر اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر یک نفر به جانباختگان کرونا در استان اضافه شده تا مجموع فوتیهای کرونا به ۷۷۳ نفر برسد.
وی افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۴۸۹ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر طی روزهای اخیر روند نسبتاً ثابتی داشته است.
نظر شما