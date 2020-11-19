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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۲۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کاهش تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر نسبت به روزهای قبل خبر داد.

سعید کشمیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه‌روز اخیر ۲۴ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری شده و ۳۲ بیمار بستری نیز با حال خوش ترخیص شده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۲ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بستری هستند که ۳۷ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند و ۱۵ نفر به کمک دستگاه تنفس دارند.

دبیر ستاد مقابل با کرونا در استان بوشهر اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت اخیر یک نفر به جان‌باختگان کرونا در استان اضافه شده تا مجموع فوتی‌های کرونا به ۷۷۳ نفر برسد.

وی افزود: تاکنون ۱۶ هزار و ۴۸۹ مورد مثبت کرونا در استان بوشهر شناسایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر طی روزهای اخیر روند نسبتاً ثابتی داشته است.

کد مطلب 5075768

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