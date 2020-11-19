رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی استان بوشهر کاهش یافت

بوشهر - رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از کاهش تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر نسبت به روزهای قبل خبر داد.