اوقاف تقابلی با جنگل ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم در حاشیه بازدید از موقوفه آق‌مشهد ساری اظهار کرد: آن چیزی که در پرونده‌ها و مستندات دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد و امروز هم آمده‌ایم منطقه را مورد بازدید قرار دادیم و طبق قانون نظرات هر دو طرف را می‌شنویم و تصمیم‌گیری خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه اوقاف و منابع طبیعی مطالبی که واقعیت ندارد را مطرح نکنند، افزود: در جامعه این طور مطرح نشود که مثلاً اوقاف دارد جنگل‌ها را تخریب می‌کند، نه این طور نیست.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آن چیزی که وقف باشد می‌گوئیم وقف است و باید به وقف عمل شود؛ اگر جایی وقف نباشد می‌گوئیم وقف نیست و در این زمینه طرفداری هم نمی‌کنیم و هرچه که به واقعیت برسیم اعلام خواهیم کرد.