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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۱۹:۱۰

رئیس دیوان عالی کشور:

اوقاف تقابلی با جنگل ندارد

اوقاف تقابلی با جنگل ندارد

ساری- رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه اوقاف و منابع طبیعی مطالبی که واقعیت ندارد را مطرح نکنند، گفت:اوقاف تقابلی با جنگل ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم در حاشیه بازدید از موقوفه آق‌مشهد ساری اظهار کرد: آن چیزی که در پرونده‌ها و مستندات دو سازمان وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد و امروز هم آمده‌ایم منطقه را مورد بازدید قرار دادیم و طبق قانون نظرات هر دو طرف را می‌شنویم و تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اوقاف و منابع طبیعی مطالبی که واقعیت ندارد را مطرح نکنند، افزود: در جامعه این طور مطرح نشود که مثلاً اوقاف دارد جنگل‌ها را تخریب می‌کند، نه این طور نیست.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آن چیزی که وقف باشد می‌گوئیم وقف است و باید به وقف عمل شود؛ اگر جایی وقف نباشد می‌گوئیم وقف نیست و در این زمینه طرفداری هم نمی‌کنیم و هرچه که به واقعیت برسیم اعلام خواهیم کرد.

کد مطلب 5075769

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    نظرات

    • سید حسن IR ۱۱:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
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      سلام و علیک بر سید بزرگواری

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