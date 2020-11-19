به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی عصر پنج‌شنبه در دومین نشست قرارگاه عملیاتی در حوزه جوانان کرونا با اشاره به آغاز اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی از اول آذرماه همه مردم استان البرز را به همکاری در اجرای این طرح برای رسیدن به وضعیت سفید فراخواند و از اجرای طرح محله‌محور با توجه به موج سوم کرونا در قالب بسیج ملی مبارزه با کرونا در استان البرز خبر داد.

وی بیان کرد: طرح محدودیت عبور و مرور در سه قالب از اول آذرماه در شهرستان‌های با وضعیت قرمز، نارنجی و زرد اجرا می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح کرد: طرح مدیریت هوشمند تردد اولین طرح است که در قالب آن تردد از شهرهای قرمز، زرد و نارنجی به شهرهای دیگری غیر از شهری که در آن سکونت دارند، ممنوع بوده و هرگونه تخلف شامل جریمه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه شیوع موج سوم ویروس کرونا نیاز است تشکل‌ها با ایجاد بسترهای جدید فعالیت‌های داوطلبانه در این راستا را افزایش دهند.

تشکیل قرارگاه عملیاتی «سردار شهید سلیمانی» در البرز

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه عملیاتی «سردار شهید سلیمانی» در استان به دنبال فرمایش رهبر معظم انقلاب گفت: نیروهای جوان، مؤمن، صالح و انقلابی همانند موج اول و دوم کرونا وارد میدان شوند و مسائل مربوط به آن را پیگیری کنند.

فردی اظهار کرد: ایجاد مشارکت حداکثری بین جامعه و بهره‌برداری از مشارکت همه جامعه در سه موضوع زدن ماسک، رعایت دستورالعمل‌ها و فاصله‌گذاری فیزیکی و تعطیلی گروه‌های شغلی دو، سه، چهار و ممنوعیت تردد بین‌شهری از ساعت ۹ شب تا ۴ بامداد از جمله اهداف این قرارگاه خواهد بود.

وی در خصوص اجرای طرح محله‌محور در استان البرز بیان کرد: این طرح توسط بسیج، دانشگاه علوم پزشکی، هلال‌احمر، معتمدین محله، خیرین و سمن‌ها در استان اجرا می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف این طرح بیماریابی است که باید توسط قرارگاه محله‌محور افراد شناسایی و تست شوند و افرادی که نیاز به قرنطینه دارند به مدت ۱۴ روز استراحت و اشخاصی که نیاز به بستری دارند در مراکز درمانی بستری شوند.

آموزش سواد اجتماعی توسط تشکل‌ها

وی تأکید کرد: تشکل‌ها با آموزش سواد اجتماعی و فرهنگی مردم در فضای مجازی بحران کرونا را به یک فرصت تبدیل کنند، همکاری و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد زمینه‌ساز تشویق بهتر مردم به رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

فردی با اشاره به موج سوم و آخرین آمار مربوط به کرونا خاطرنشان کرد: در هفت ماه گذشته در استان یک هزار فوتی داشتیم این در حالی است فوتی‌ها از اول مهرماه تاکنون به یک هزار نفر رسیده است، این بیانگر روند رو به افزایش بیماری کروناست، بنابراین خطر بیخ گوش است و همه مردم و مسئولان باید در جهت اجرای طرح اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه مردم با اجرای طرح جامع مدیریت کرونا همکاری کنند، متذکر شد: همه باید در جهت مهار این ویروس سرکش همکاری و کمک کنند.