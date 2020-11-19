مجلس آمادگی هرگونه همکاری با دولت برای تأمین سلامت مردم را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه‌ملت، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد که جان و سلامت مردم بسیار مهم بوده و اگر بخواهیم عملکرد دولت را به صورت مبتنی بر نتایج ارزیابی کنیم نمره قابل قبولی نخواهیم داشت.

متن نامه به شرح زیر است:

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

همه گیری بیماری کرونا، نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری جهان را به صورت فراگیر تحت تأثیر گذاشته و کشورهای صاحب ابتکار و خلاقیت پاتکی از تجارب موفق و نوین را ذخیره و در زمان معین برای کم خطر سازی و حتی خنثی سازی تأثیرات سو بیماری کویید ۱۹ به صورت مؤثر استفاده نموده اند.

جناب آقای رئیس جمهور، جان و سلامت مردم بسیار مهم بوده و اگر بخواهیم عملکرد دولت را به صورت مبتنی بر نتایج ارزیابی کنیم نمره قابل قبولی نخواهیم داشت.

اطلاعات آماری تا امروز از وضعیت وخیم شاخص‌ها حکایت دارد. شاخص مرگ و میر کشور، تقریباً ۷ درصد برآورد شده و در صورتی که این رقم در جهان ۳ درصد ثبت شده و اما آمار بیماران بدحال کشور نسبت به جهان ۳ درصد در مقابل ۱ درصد بوده و این مقایسه جهانی، خود گواه عملکرد بسیار ضعیف ماست وزارت بهداشت در یکی از گزارش‌های خود در رسانه ملی بیان کرد در گروهی از بیماران مورد بررسی، ۲۰ درصد ایزوله خود را که می‌بایست قرنطینه باشند. متأسفانه رها کرده و در جامعه حضور داشته اند. چنین نتایجی توان قوه مجریه را برای ایزوله کردن بیماران برای قطع زنجیره انتقال ویروسی زیر سوال برده است.

برای پایبندی بیماران به اصل ایزوله خانگی، باید خدمات غیرحضوری در ابتدای همه گیری پیش بینی و تمام نیازهای ضروری بیماران در این قالب برآورده می‌شد.

برنامه ریزی و اولویت بندی ها در مقاطع حساس پر نقص بوده، به گونه‌ای که سنجه های آماری و عملی به صورت اصولی لحاظ نشده و مدیریت بحران چهره‌ای ضعیف از خود نشان داده و از طرفی با ارائه الگویی نا مناسب از هماهنگی‌های بین بخشی، دلیلی مهم برای عدم دستیابی به نتایج مطلوب است.

افزایش سطح "سواد سلامت" مهمترین مؤلفه در تولید رفتار مطلوب بهداشتی در جامعه است، که انتظار می‌رفت در حوزه آموزش سلامت به صورت اساسی، درک صحیحی از این بیماری و شیوه نامه‌های بهداشتی در ذهن مردم جاری می‌شد، به طوری که در مراحل اولیه مهندسی تغیرات رفتار، مؤلفه مهم " سلامت باور " در جهت کنترل بیماری و کاهش شدت آن شکل می‌گرفت.

بدون شک اگر نهادها و سازمان‌های مرتبط با آموزش همگانی نتوانند نگرش جامعه را به صورت " سلامت محور " تغییر دهند. اصل پیشگیری اولیه و کاهش آسیب‌های بعد از ابتلاء خدشه دار خواهد شد و نگرانی‌های جدی را به دنبال دارد.

سایه سنگین بیماری کرونا بر روی اقتصاد کشور باعث شدتا تمام اصناف به صورت عام متضرر و لایه‌هایی از بافت‌های اقتصادی به صورت جدی تر آسیب پذیر شوند. باید بدانیم لازمه عبور از این گردنه پر خطر اقتصادی، لحاظ سیاست‌های حمایتی متناسب با شدت آسیب پذیری اقشار گوناگون می‌باشد و یقیناً مجلس در این مسیر با اصناف آسیب پذیر همراه خواهد بود.

در دولتی که خود داعیه دولت الکترونیک داشته، انتظار می‌رفت با برنامه‌ای مدون در قالب شهر هوشمند، تجارت و خدمات الکترونیک را نهادینه می‌کرد تا به این روش میزان تراکم جمعیتی در سطح شهرها تقلیل یابد و در راستای فاصله گذاری اجتماعی و کنترل بیماری‌ها قدمی مؤثر برداشته شود، ولی از ظرفیت چنین برنامه‌ای به خوبی استفاده نشد.

نباید فراموش کنیم که دولت در جهت پیشگیری از فرسودگی، ابتلای کارکنان سلامت و کنترل همه گیری، بایستی برنامه‌های خود را کارشناسی شده با دو اصل دقت و سرعت سوق دهد، تقویت نیروی انسانی، ارزیابی خطر در مراکز درمانی، بالا بردن کیفیت حفاظت و ایمنی بیمارستان‌ها و تخصیص تجهیزات مورد نیاز و حیاتی برای بخش‌های تنفسی، امنیت دارویی و از همه مهمتر پیش بینی آمادگی و برنامه ریزی برای رویاروی با شرایط بحرانی‌تر را در فصول سردتر داشته باشد تا بتوانیم از بحران فعلی حداقل آسیب را داشته باشیم.

در پایان تاکید می‌شود مجلس در تأمین سلامت راهبردی مردم آمادگی هر گونه همکاری را با دولت در چارچوب قانون دارد.