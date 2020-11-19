نفت مسجدسلیمان در برابر تیم سایپا تهران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز دوم هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، بازی تیم‌های نفت مسجدسلیمان و سایپا تهران در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان با تساوی به پایان رسید.

دقیقه ۳: دفع توپ اشتباه احمد گوهری سنگربان نفت مسجدسلیمان پس از برخورد به پای محمدرضا سلیمانی بازیکن سایپا موقعیت خطرناکی به وجود آورد که توپ از بالای دروازه تیم میزبان به بیرون رفت.

دقیقه ۴۰: پاس ارسالی محمدمهدی محبی از سمت راست در محوطه جریمه سایپا به ساسان حسینی رسید که این بازیکن با شوت زمینی گل نخست بازی را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۱: رضا جعفری با استفاده از تکنیک خود و حرکت انفرادی، توپ را به حسین مالکی رساند که شوت زمینی این مهاجم پس از برخورد به تیرک عمودی راهی دروازه نفت شد تا نتیجه بازی به یک بر یک تبدیل شود.

مجتبی حسینی و ابراهیم صادقی، سرمربیان تیم‌های نفت مسجدسلیمان و سایپا تهران قبل از شروع مسابقه برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.

ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان پیش از شروع بازی ضدعفونی شد تا مهیای انجام این مسابقه شود.

مجتبی حسینی سرمربی و مجید محافظت‌کار مربی تیم نفت مسجدسلیمان به علت محرومیت انضباطی از سکوی تماشاگران تیم خود را هدایت می‌کردند.

مجید علیاری به علت آسیب‌دیدگی تیم سایپا تهران را همراهی نکرد.

در این بازی بهروز نوروزی فرد و میثم تهیدست از نفت مسجدسلیمان و محمدرضا سلیمانی، فریبرز گرامی و عارف حاجی عیدی از سایپا تهران کارت زرد دریافت کردند.

پیام حیدری، مهدی الوندی و حمید سبحانی این بازی را قضاوت کردند.