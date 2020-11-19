پیام تسلیت استاندار ایلام در پی درگذشت خبرنگار فقید استان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت قاسم سلیمانی‌دشتکی به شرح است:

درگذشت غم انگیز خبرنگار با اخلاق و دلسوز عرصه رسانه و رییس شورای بسیج رسانه استان ایلام مرحوم زنده یاد پژمان مهدوی فر که در عرصه آگاهی بخشی به جامعه و در مبارزه با ویروس منحوس کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد، موجب تالم و اندوه فراوان شد.

این خبرنگار متعهد و دلسوز یک انسان با کمال و بامعرفت بود که با رفتنش ما را داغدار این فراق جانسوز کرد.

اینجانب ضمن ابراز همدردی، فقدان تاثر برانگیز این خبرنگار محجوب، بااخلاق و بسیجی را به خانواده محترم، اصحاب فرهیخته رسانه و مردم شریف استان تسلیت و تعزیت عرض کرده و از خداوند منان برای آن انسان فقید سعید رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی مسئلت می‌کنم.