پیگیری استقرار دفتر امور خارجه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف در دیدار و در پاسخ به درخواست استاندار کهگیلویه و بویراحمد که خواهان استقرار دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان بود، افزود: علیرغم شرایط خاص استقرار دفتر در استان‌ها به واسطه این استعدادها و پیگیری‌ها و آمادگی جدی مسئولان استان، دستور می‌دهم سریعاً تفاهم نامه دوجانبه بین وزارت امور خارجه و استانداری کهگیلویه و بویراحمد تنظیم و نهایی شود تا متناسب با شرایط استان اقدام شایسته ای شکل بگیرد.

ظریف در ادامه اظهار داشت: من کوچک‌تر از آنم که پیامی برای مردم استان داشته باشم، اما خدمت مردم استان غیور و انقلابی عرض سلام دارم و از هر اقدامی که بتوانم برای پیشرفت استان انجام دهم، کوتاهی نخواهم کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود ظرفیت‌های ارزشمند در استان کهگیلویه و بویراحمد ابراز شادمانی کرد و ابراز داشت: برای توسعه و پیشرفت استان با این ظرفیت‌های کم نظیر هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهیم داد. به معاونت‌های مربوطه دستور جدی داده تا در این رابطه همکاری لازم و مؤثر داشته باشند.

در این دیدار استاندار کهگیلویه و بویراحمد گزارشی از ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان در بخش‌های گوناگون از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، آب و خاک، کشاورزی، تولیدات باغی، گیاهان دارویی، جنگل‌ها و محیط زیست، آثار و تاریخی و ظرفیت چشمگیر و کم نظیر گردشگری ارائه کرد و آمادگی استان را برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، تورهای گردشگری و توریست‌های خارجی در پسا کرونا و آمادگی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جهت فعالیت گسترده در این حوزه‌ها اعلام نمود.

حسین کلانتری موقعیت خاص استان در دسترسی به ۶ استان مهم کشور و همچنین دسترسی به دریا را تشریح کرد.