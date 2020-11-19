روزانه ۵۰۰ نفر بیمار کرونایی در زنجان باید قرنطینه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن کرمی بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه استانی ستاد مقابله و پیشگیری از کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، با تاکید بر اینکه یکی از ضرورت‌های امروز جامعه در شرایط کرونایی، ضدعفونی کردن دالان‌ها در محل‌های پرتردد شهری است، افزود: این اقدام می‌تواند یکی از موثرترین راهکارها برای پیشگیری از شیوع بیش از پیش ویروس کرونا باشد.

وی با اشاره به اینکه اعمال محدودیت‌ها در شرایطی اتفاقی می‌افتد که زیرساخت‌های لازم در این زمینه فراهم نشده است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین تدابیری که امروز باید اندیشیده شود، اتخاذ تدابیری در همه مبادی ورودی استان است که این موضوع نیز باید با ابزار کنترلی انجام شود تا بتوانیم در یک بازه زمانی مشخص به اهدافی که ترسیم کرده‌ایم، دست یابیم.

کرمی با تاکید بر اینکه شرایط امروز ایجاب کرده است که هیچ مضایقه‌ای در خصوص صدور دستورهای قضایی نداشته باشیم، ادامه داد: متاسفانه یکی از دلایلی که امروز در خصوص شیوع ویروس کرونا به این وضع دچار شده‌ایم، این است که قانونی برای کسانی که از قرنطینه شدن امتناع کرده و تعداد آن‌ها نیز کم نبوده و حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد مبتلایان به کرونا را دربرمی‌گیرد، وضع نشده است.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اینکه حداقل روزانه باید شاهد قرنطینه شدن حدود ۵۰۰ بیمار مبتلا به کرونا باشیم، اظهار کرد: آمار فوتی‌های کرونایی در استان زنجان حاکی از آن است که روزانه بین ۷ تا ۱۵ بیمار کرونایی جان خود را به خاطر ابتلا به این ویروس از دست می‌دهند، به همین خاطر به نظر می‌رسد آمار فوتی‌ها در این زمینه بیش از آن چیزی است که مشاهده می‌کنیم.

وی با بیان اینکه امروز به عینه می‌بینیم که کار کادر درمانی در مراکز درمانی خلاصه شده و خارج از این اماکن هیچ اقدامی برای مقابله با کرونا صورت نمی‌گیرد، بیان کرد: این در حالی است که در داخل مراکز درمانی علی‌رغم اینکه کادر درمانی روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند اما همه تلاش خود را انجام می‌دهند تا خدمت ارزنده‌ای را به بیماران کرونایی بستری شده ارائه دهند.

کرمی با یادآوری اینکه شرایط بیمارستان‌ها نباید به گونه‌ای باشد که بیماران بستری شده روحیه خود را از دست بدهند، خاطرنشان کرد: امروز باید همه شرایط را برای بالا بردن روحیه بیماران بستری شده در بیمارستان‌ها فراهم کنیم.