به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر پنجشنبه پس از بازدید از روند اجرای پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی در سواحل مکران در شهرستان جاسک، عنوان کرد: سه ابر پروژه خط انتقال نفت، پایانه صادرات نفت و بندر و اسکله‌های صادرات نفت در سواحل مکران در شهرستان جاسک در حال اجراست.

وی ادامه داد: هر کدام از این ابرپروژه ها، با تلاش و توانمندی متخصصان و مهندسان کشورمان در شرکت‌های داخلی در حال اجرا هستند.

استاندار هرمزگان افزود: با اجرای خط انتقال، نفت از گوره به جاسک منتقل می‌شود و پایانه صادرات نفت نیز با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در سواحل مکران در حال آماده‌سازی است.

همتی تصریح کرد: بندر و اسکله‌های صادرات نفتی نیز دیگر طرحی است که موجب می‌شود نفت را از طریق سواحل مکران صادر کنیم.

وی با اشاره به پروژه پتروپالایش مکران، اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه احداث می‌شود که فعالیت‌های اجرایی آن آغاز شده است و پالایشگاه دیگری نیز در این منطقه احداث خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر بیشتر نیروهای شاغل در این طرح‌ها از جوانان بومی این منطقه و استان هرمزگان هستند و در آینده نیز با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، اشتغال گسترده‌ای برای نیروهای بومی در استان ایجاد می‌شود.

همتی یادآور شد: با تکمیل و بهره‌برداری از این ابرپروژه های نفتی و پالایشگاهی، سواحل مکران در شرق هرمزگان به قطب انرژی کشور تبدیل خواهد شد.