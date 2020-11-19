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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۰:۴۲

استاندار هرمزگان:

سواحل مکران در شرق هرمزگان به قطب انرژی کشور تبدیل می‌شود

سواحل مکران در شرق هرمزگان به قطب انرژی کشور تبدیل می‌شود

جاسک - استاندار هرمزگان گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از ابرپروژه های نفتی و پالایشگاهی در شهرستان جاسک، سواحل مکران در شرق هرمزگان به قطب انرژی کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی عصر پنجشنبه پس از بازدید از روند اجرای پروژه‌های نفتی و پالایشگاهی در سواحل مکران در شهرستان جاسک، عنوان کرد: سه ابر پروژه خط انتقال نفت، پایانه صادرات نفت و بندر و اسکله‌های صادرات نفت در سواحل مکران در شهرستان جاسک در حال اجراست.

وی ادامه داد: هر کدام از این ابرپروژه ها، با تلاش و توانمندی متخصصان و مهندسان کشورمان در شرکت‌های داخلی در حال اجرا هستند.

استاندار هرمزگان افزود: با اجرای خط انتقال، نفت از گوره به جاسک منتقل می‌شود و پایانه صادرات نفت نیز با ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در سواحل مکران در حال آماده‌سازی است.

همتی تصریح کرد: بندر و اسکله‌های صادرات نفتی نیز دیگر طرحی است که موجب می‌شود نفت را از طریق سواحل مکران صادر کنیم.

وی با اشاره به پروژه پتروپالایش مکران، اظهار داشت: این پروژه با ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه احداث می‌شود که فعالیت‌های اجرایی آن آغاز شده است و پالایشگاه دیگری نیز در این منطقه احداث خواهد شد.

استاندار هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر بیشتر نیروهای شاغل در این طرح‌ها از جوانان بومی این منطقه و استان هرمزگان هستند و در آینده نیز با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، اشتغال گسترده‌ای برای نیروهای بومی در استان ایجاد می‌شود.

همتی یادآور شد: با تکمیل و بهره‌برداری از این ابرپروژه های نفتی و پالایشگاهی، سواحل مکران در شرق هرمزگان به قطب انرژی کشور تبدیل خواهد شد.

کد مطلب 5075798

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