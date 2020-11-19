محدودیتی برای تردد از تهران به دماوند اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر پنج شنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا با اشاره به اینکه محدودیتی به جهت ممنوعیت تردد از تهران به شهرستان دماوند اعلام نشده است اظهار داشت: محدودیت‌ها به صورت استانی خواهد بود.

حیدری افزود: تمامی اماکن ورزشی و به تبع آن مجموعه پیست اسکی آبعلی تعطیل خواهد بود و نظارت در این راستا توسط شهرداری آبعلی و ورزش و جوانان انجام خواهد شد و همدلی مسئولین در کنار هم و همچنین مسئولین و مردم، رمز موفقیت ماست که این ارتباط نباید از هم گسسته شود.

وی گفت: تشکیل ۵ کمیته فرعی ذیل ستاد مدیریت بیماری کرونا تحت عناوین کمیته‌های فنی، رهگیری و مراقبت، آموزش همگانی، پایش و نظارت و کمیته عملیاتی محله، منطقه، با استفاده از ظرفیت معتمدین و هیئت امنای محلات در دستور کار است.

فرماندار دماوند با تاکید بر اینکه خانه‌های بهداشت در روستاها باید فعال‌تر بوده و اطلاعات بیمارانی که در منازل قرنطینه هستند، به منظور رصد و نظارت بیشتر در اختیار بسیج قرار گیرد عنوان داشت: اعتقادی به توقف چرخه اقتصاد نداریم، ما باید در کنار مردم بوده و در مواقعی که چرخ زندگی مردم متوقف شده، به آنها کمک کنیم.

حیدری گفت: با توجه به سیاست‌گذاری‌های شهرستانی، برخی از ادارات به مدت ۳ روز تعطیل و مابقی با اولویت خدمات‌رسانی ضروری فعال خواهند بود و ادارات ثبت اسناد و املاک و دفترخانه‌های رسمی ثبت احوال، امورکتابخانه‌ها، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، اداره تعاون، کمیته امداد و آموزش و پرورش تا روز دوشنبه تعطیل و سایر ادارات در حوزه خدمات ضروری فعال هستند.

وی افزود: مشاغل گروه ۱ در بخش دولتی شامل خدمات آب، برق، گاز، مخابرات، درمانی و سلامت، تأمین کالاهای ضروری، فروشگاه‌های مواد غذایی، بانک‌ها، پست، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، تعزیرات و پلیس ساختمان ملزم به فعالیت هستند و با توجه به تغییر وضعیت دماوند به نارنجی و دستورالعمل فعالیت مشاغل بر اساس نوع تقسیم‌بندی، مشاغل نوع ۱ و ۲ مجاز به فعالیت بوده و مشاغل نوع ۳ و ۴ همچنان با محدودیت مواجه هستند و اصناف متخلف بدون هیچ اغماضی پلمپ خواهند شد.