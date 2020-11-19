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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۰۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۱۷۷ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/فوت ۱۰ نفر

۱۷۷ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/فوت ۱۰ نفر

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷۷ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان اظهار کرد: از ۱۷۷ مورد جدید در استان ۴۱ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: ۱۳۶ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز به صورت سرپایی معاینه و ویزیت شده‌اند که تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان در مورد آخرین آمار ابتلاء به کرونا در استان گفت: ️ تعداد موارد ابتلاء به کرونا ویروس از زمان شیوع این ویروس تاکنون به ۲۹ هزار و ۵۳۳ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک ضمن ابراز تأسف نسبت به فوت ۱۰ نفر از هم‌استانی‌ها بر اثر بیماری کرونا در استان مرکزی در ۲۴ ساعت گذشته، عنوان کرد: تاکنون تعداد فوتی‌ها بر اثر ابتلاء به این ویروس به ۱۱۴۸ نفر رسیده است.

کد مطلب 5075807

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