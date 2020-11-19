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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۴۵

پنجره مهر؛

سیر صعودی کرونا در استان سمنان ادامه دارد

سیر صعودی کرونا در استان سمنان ادامه دارد

سمنان- تمام شهرهای استان سمنان از لحاظ شرایط شیوع کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی هستند و سیر حضور بیماران در مراکز درمانی همچنان افزایشی گزارش شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا کنون مجموع کل بیماران قطعی کرونایی در شهرهای زیرمجموعه دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و میامی از هشت هزار نفر هم فراتر رفته و تعداد کشته‌ها فقط در شهرهای شاهرود و میامی ۱۷۷ نفر بوده است.

شهرهای استان سمنان همگی قرمز و نارنجی هستند و محدودیت‌های کرونایی در تمام شهرهای استان به اجرا درآمده است. بیماری کرونا همچنان در استان یکه تازی می‌کند و قربانی می‌گیرد.

رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان بارها مردم را از حضور در اجتماعات و مهمانی‌ها برحزر داشته‌اند و رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش و شستشوی دست‌ها به صورت مداوم تاکید شده است.

با این حال همچنان وجود دارند کسانی که نسبت به برگزاری مهمانی‌ها و مراسم جان مردم را به خطر می‌اندازند از سوی دیگر کسبه ملزم به تعطیلی مغازه‌ها از ساعت ۱۸ هستند و مقررات سخت‌تری از شنبه اجرایی می‌شود.

کد مطلب 5075817

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