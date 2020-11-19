سیر صعودی کرونا در استان سمنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای اسفند ماه ۹۸ تا کنون مجموع کل بیماران قطعی کرونایی در شهرهای زیرمجموعه دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و میامی از هشت هزار نفر هم فراتر رفته و تعداد کشته‌ها فقط در شهرهای شاهرود و میامی ۱۷۷ نفر بوده است.

شهرهای استان سمنان همگی قرمز و نارنجی هستند و محدودیت‌های کرونایی در تمام شهرهای استان به اجرا درآمده است. بیماری کرونا همچنان در استان یکه تازی می‌کند و قربانی می‌گیرد.

رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی شاهرود و سمنان بارها مردم را از حضور در اجتماعات و مهمانی‌ها برحزر داشته‌اند و رعایت نکات بهداشتی مثل استفاده از ماسک و دستکش و شستشوی دست‌ها به صورت مداوم تاکید شده است.

با این حال همچنان وجود دارند کسانی که نسبت به برگزاری مهمانی‌ها و مراسم جان مردم را به خطر می‌اندازند از سوی دیگر کسبه ملزم به تعطیلی مغازه‌ها از ساعت ۱۸ هستند و مقررات سخت‌تری از شنبه اجرایی می‌شود.