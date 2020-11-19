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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۳۷

با وجود اعلام تعطیلی دو هفته ای؛

بازی پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد

بازی پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از برگزاری دیدار پرسپولیس و صنعت نفت در ورزشگاه آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور اعلام کرد طبق اعلام برنامه قبلی سازمان لیگ فوتبال، ورزشگاه آزادی برای برگزاری مسابقه شنبه بین پرسپولیس و صنعت نفت آماده است.

پس از اعلام محدودیت‌های اعلامی دو هفته آینده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا، مهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در این خصوص ابراز داشت: برنامه سازمان لیگ برای هفته دوم مسابقات فوتبال از مدتها قبل اعلام و مقرر شده بود شنبه آتی، ورزشگاه آزادی میزبان دیدار پرسپولیس و صنعت نفت باشد.

وی افزود: در این راستا، تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری این مسابقه بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت اجرا و ورزشگاه آزادی به طور کامل ضدعفونی و آماده برگزاری این مسابقه شد.

کد مطلب 5075818
رضا خسروي

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