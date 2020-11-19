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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۱:۵۵

بیانیه گروه های فلسطینی:

تشکیلات خودگردان به مسیر سازش با دشمن صهیونیستی دل خوش نکند

تشکیلات خودگردان به مسیر سازش با دشمن صهیونیستی دل خوش نکند

گروه های فلسطینی با صدور بیانیه ای اقدام تشکیلات خودگردان را در از سرگیری مجدد همکاری ها با رژیم صهیونیستی محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه های فلسطینی با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین مبنی بر از سرگیری همکاری های امنیتی با رژیم صهیونیستی در تضاد با تصمیمات ملی به شمار می رود.

در این بیانیه آمده است: تصمیم تشکیلات خودگردان فلسطین برای از سرگیری این روابط شوکه کننده است.

بر اساس این بیانیه، اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین با روند گفتگوهای ملی در فلسطین با هدف ایجاد یک استراتژی ملی فراگیر علیه رژیم صهیونیستی و اتحاد فلسطینی ها در تضاد است.

گروه های فلسطینی از تشکیلات خودگردان خواستند تا به رئیس جمهور جدید آمریکا دل خوش نکرده و از این تصمیم خود عقب نشینی کند.

پیش از این نیز جنبش های جهاد اسلامی و حماس این اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین که نشان از باقی ماندن در مسیر سازش با دشمن صهیونیستی دارد را محکوم کرده بودند.

کد مطلب 5075820
فاطمه صالحی

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