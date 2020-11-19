به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی پنجشنبه شب در نشست خبری پیش از بازی مقابل تیم گل گهر اظهار داشت: بازی فردا جزو بازی‌های خوب و پر اهمیت مسابقات است. گل گهر سیرجان تیمی بسیار خوب با کادر فنی شایسته، مربی کاردان و بازیکنان خوبی است.

وی با اشاره به پیروزی گل گهر در بازی هفته اول، گفت: گل گهر تیم شایسته و با مهره‌های بسیار خوبی است و این تیم جزو سه چهار تیم اول امسال خواهد بود و تیم سیرجان جزو تیم‌هایی است که برای کسب سهمیه قدم بر می‌دارد و با شرایطی این باشگاه و سرمربی آن دارد تیم بسیار قابل احترامی است و فکر می‌کنم که با توجه به اینکه بسیار پر مهره است امسال شرایط کسب سهمیه را دارد.

وی درباره شرایط تیم مس رفسنجان نیز گفت: ما هم سعی کرده‌ایم شرایط خوبی را برای تیم داشته باشیم و در هفته اول مسابقات نیز می‌توان گفت عملکرد و نمایش بدی نداشتیم. ایراداتی داشتیم که هفته به هفته حل خواهیم کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه مطمئن هستم در بازی فردا تیم با جنگندگی و برنامه ریزی بهتری در مسابقه خواهد بود و مطمئن هستم تیم مس هفته به هفته شرایط مطلوب‌تری خواهد داشت، افزود: مطمئن هستم تیم مس رفسنجان جزو تیم‌هایی است که هر چه می‌گذرد بیشتر درباره آن خواهید شنید و پروسه‌های فنی کاملاً زمان بر است.

سرمربی مس رفسنجان ادامه داد: به مردم رفسنجان می گویم بازیکنان ما فردا بازی با درایت، هوشمندی و تمرکز در برابر رقیب زیرک و باهوش خود بازی خواهد کرد و در کنار آن چاشنی تعصب و جنگندگی در نحوه عملکرد بازیکنان ما مشهود باشد.

۲ بازیکن مس رفسنجان به کرونا مبتلا شدند

ربیعی در خصوص محرومان و مصدومان احتمالی تیم مس رفسنجان برای بازی فردا گفت: دو سه بازیکن خود را به عناوین مختلف در اختیار نداریم بحث یکسری اتفاقات انضباطی جای خود را دارد و دو بازیکن ما مبتلا به کرونا شده‌اند که یکی از آنها مسیح زاهدی است که در بازی فردا او را در اختیار نداریم.

سرمربی مس رفسنجان در خصوص شرایط بیماری کرونا عنوان کرد: این مسائل اجتناب ناپذیر است و از مردم می‌خواهم تمام مسائل بهداشتی و ایمنی را در رابطه با کرونا رعایت کنند و خیلی باید مراققب همدیگر باشیم خیلی سخت و نگران کننده شده است. اینکه هر هفته انسان‌های بی شماری به رحمت خدا می‌روند از نظر احساسی نگران کننده است و امیدوارم همه رعایت کنیم.

ربیعی در این زمینه ادامه داد: ما هم در فوتبال هستیم با تمهیدات بسیار زیادی این کار را انجام می‌دهیم. باشگاه مس رفسنجان از نظر مدیریت، معاون باشگاه، تمام عوامل باشگاه سخت گیری های شدید در این زمینه دارند. علاوه بر تست‌های PCR که هر هفته انجام می‌دهیم مکان‌هایی که تیم در آنجا حضور خواهد داشت دائماً ضدعفونی می‌شود.

سرمربی مس رفسنجان در پاسخ به سوالی درباره احتمال تعطیلی لیگ برتر به دلیل شرایط کرونا، گفت: ما یک شرایط نرمال و یک شرایط غیرمعمولی در مسابقات داریم که در شرایط نرمال تیم‌ها برنامه‌های پیش فصل خود را برای مسابقات انجام می‌دهند برای تیم‌های مختلف این موضوع متفاوت است. کسانی که فوتبال را کاملاً کارشناسی دنبال می‌کنند می‌دانند که باید ریتم مسابقات شکل خود را بگیرد مخصوصاً برای تیم‌هایی مثل ما که تازه از دسته پایین‌تر به دسته بالاتر آمده‌اند شرایط ما به گونه‌ای است که دوست داریم شرایط تیم ما هر چه سریع‌تر با فضای لیگ برتر منطبق شود.

ربیعی افزود: از سوی دیگر ستاد ملی کرونا مسائلی دیگر را دارد و به نظر من تفاوت اهم و فی الاهم است و ورزش و همه کارهایی که انجام می‌دهیم نباید منجر به خطر افتادن سلامتی جامعه شود. برای ما این مسئله مهم است و بدون اغماض می گویم تابع تصمیمات سازمان لیگ و ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مسابقات هستیم و آنها در جایگاهی نشسته‌اند که مهم و مهم‌تر را تشخیص می‌دهند.

سرمربی مس رفسنجان در پاسخ به سوالی درباره اقامت تیمش در کرمان پیش از مسابقه نیز گفت: الان نیاز نیست به آن پرداخته شود و دوست داریم تمام تمرکز فنی خود و بازیکنان روی بازی فردا باشد.