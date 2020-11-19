به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بعد از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ اظهار کرد: با مدیران بالادستی این پروژه صحبت شده و تذکرات لازم در این باره به فردی که موضوع جابجایی را مطرح کرده؛ داده شده است.

وی افزود: بعد از ۱۴ سال و با پیگیری‌های بسیار فراوان این پروژه ۸۰ هزار میلیاردی اکنون به مرحله عملیات اجرایی رسیده است و با قدرت کارش را ادامه می‌دهد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: اصل مهم در پروژه پترو پالایش آناهیتا موضوع تأمین خوراک این مجموعه است که شرکت نفت تأمین آن را متعهد شده است و این امکان برای استان دیگری به لحاظ اجرایی فراهم نیست.