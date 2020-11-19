  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۱۵

استاندار کرمانشاه:

هیچ قدرتی نمی‌تواند آناهیتا را به استان دیگری منتقل کند

هیچ قدرتی نمی‌تواند آناهیتا را به استان دیگری منتقل کند

کرمانشاه-استاندار کرمانشاه با اشاره به شایعات انتقال پتروپالایش آناهیتا گفت: این پروژه مصوب سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه است و هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را به استان دیگری منتقل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان که بعد از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد؛ اظهار کرد: با مدیران بالادستی این پروژه صحبت شده و تذکرات لازم در این باره به فردی که موضوع جابجایی را مطرح کرده؛ داده شده است.

وی افزود: بعد از ۱۴ سال و با پیگیری‌های بسیار فراوان این پروژه ۸۰ هزار میلیاردی اکنون به مرحله عملیات اجرایی رسیده است و با قدرت کارش را ادامه می‌دهد.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: اصل مهم در پروژه پترو پالایش آناهیتا موضوع تأمین خوراک این مجموعه است که شرکت نفت تأمین آن را متعهد شده است و این امکان برای استان دیگری به لحاظ اجرایی فراهم نیست.

کد مطلب 5075829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها