به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه پنجشنبه با بیان اینکه باسکول فعلی در مرز چذابه در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان موانعی ایجاد کرده است، اظهار کرد: به‌منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان و افزایش حجم مبادلات تجاری کشور، جمع آوری این باسکول ضروری است.

وی افزود: در این راستا معاونت اقتصادی استانداری خوزستان موظف به پیگیری این موضوع است و باید نتیجه نهایی در رابطه جمع آوری باسکول مرز چذابه را به دبیرخانه شورای تأمین گزارش کند.

استاندار خوزستان بر پایداری سیاست‌های تجارت خارجی کشور و پرهیز از محدودیت غیرضروری در صادرات کالاهای داخلی تأکید کرد و گفت: حفظ بازارهای هدف و بهبود شرایط اقتصادی کشور اهمیت بسیار بالایی دارند؛ به همین دلیل باید پیش از اعمال محدودیت در صادرات کالاها، ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های تجاری مورد بررسی قرار گیرد.

شریعتی اضافه کرد: بیشترین حجم صادرات کالا از استان خوزستان به کشور عراق است که محصولات کشاورزی بخش قابل‌توجهی را از این کالاها تشکیل می‌دهد.

وی گفت: تغییرات مکرر در سیاست‌های تجارت خارجی کشور مبنی بر محدودیت صادرات کالای داخلی به ویژه محصولات کشاورزی به بازارهای هدف در کشور عراق آسیب وارد کرد و این موضوع باعث شد تا محصولات دیگر کشورها به رقبای جدی برای کالاهای ایرانی تبدیل شوند.

استاندار خوزستان بیان کرد: با این وجود از تجار خوزستانی درخواست می‌شود تا با دقت به بازاریابی محصولات خود به‌منظور افزایش حجم صادرات استان تلاش کنند.

به گزارش مهر، صادرات کالاهای غیرنفتی ارزیابی در گمرکات خوزستان در ۶ ماه نخست امسال به وزن ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۹۸ تن و به ارزش بیش از ۲۳۸ هزار و ۷۷۲ میلیارد ریال معادل بیش از یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی ۱۸ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۳۰ درصد کاهش داشته است.