نقش بنیادی ترویج فرهنگ مهارت آموزی در ارتقای سطح پیشرفت جامعه

محمدرضا احمدی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توجه به مهارت افزایی در جامعه، اظهار کرد: باور به توانمندی‌ها، منابع و امکانات داخلی و نهادینه سازی فرهنگ مهارت محوری در جامعه از موضوعات مهم پیشرفت اقتصادی در کشور است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در نهادینه کردن فرهنگ مهارت، گفت: آموزش و پرورش نقش به‌سزایی در ترغیب دانش آموزان برای تحصیل در رشته‌های مهارتی و فنی داشته و در این مسیر می‌تواند، نیروهایی خلاق، توانمند، پویا، ماهر و دانش‌آموخته‌ای با امنیت شغلی پایدار تربیت کرده و پویایی اقتصاد صنعتی، مهارتی و فنی جامعه را ارتقا دهد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر ظرفیت بالای رشته‌های فنی و مهارتی در بازار کار، تصریح کرد: طبق آمار ۶۰ تا ۷۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مدارس فنی بعد از پایان تحصیل وارد بازار کار شده و بر اساس آموخته‌های فنی و مهارتی، فعالیت اقتصادی خود را آغاز و بعضاً نیز بستر اشتغال برای دیگران را هم فراهم می‌کنند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خلاقیت، نو آوری و ریسک مشارکت اقتصادی از ویژگی‌های استادکارهای فنی و مهارتی در جامعه است، گفت: ترویج فرهنگ مهارتی نقش بنیادی در ارتقا سطح پیشرفت و توسعه جامعه دارد و باید مانند موضوعات دیگر فرهنگی در جامعه نهادینه شود.

احمدی با اشاره به دلایل رغبت کم دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و مهارتی، افزود: مدرک‌گرایی و ایجاد شأن اجتماعی کاذب در رشته‌های غیر مهارتی از دلایل عدم حضور دانش آموزان در محیط کار و تحصیل مهارتی شده است.

وی با بیان اینکه نهادهای آموزشی و خانواده‌ها نقش اساسی در هدایت دانش آموزان به فرهنگ مهارتی دارند، اضافه کرد: نیروی انسانی باانگیزه، مسئولیت‌پذیر، خلاق و دارای روحیه کار جمعی می‌تواند اقتصاد کشور را پویا کرده و رشد اقتصادی ایران را برای جامعه فراهم کند.