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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ورود بازرسی کل استان هرمزگان به حادثه تخریب منزل زن سرپرست خانوار

ورود بازرسی کل استان هرمزگان به حادثه تخریب منزل زن سرپرست خانوار

بندرعباس- بازرسی کل استان هرمزگان به حادثه تخریب منزل زن سرپرست خانوار ورود کرد و به صورت شبانه شهردار بندرعباس و عوامل موضوع را برای پاسخگویی فراخواند.

بازرس کل استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب منزل زن سرپرست خانوار هرمزگانی اظهار داشت: ساعاتی پیش و به محض اطلاع از موضوع، بازرسی کل استان با فراخواندن شبانه شهردار بندرعباس و عوامل دخیل در تخریب، اقدام به اخذ توضیح کرد.

رضا مختاری افزود: با عوامل و مقصرین موضوع بدون اغماض برخورد قانونی خواهیم داشت و این پرونده به صورت ویژه در دست بررسی است و تا حصول نتیجه به طور جدی و مستمر پیگیری خواهد شد.

بازرس کل استان هرمزگان گفت: درست است که تصرف اراضی ملی به صورت غیرقانونی مجاز نیست اما اقدامات باید به صورت قانونی و با رعایت جوانب انسانی و به دور از حادث شدن این گونه مسائل قانون انجام شود.

به گزارش مهر، ساعاتی پیش فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن مأموران شهرداری بندرعباس اقدام به تخریب خانه یک زن سرپرست خانوار کردند.

کد مطلب 5075836

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