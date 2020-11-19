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۲۹ آبان ۱۳۹۹، ۲۲:۵۷

فرمانده سپاه استان سمنان:

تفکر بسیجی راه حل رفع مشکلات ایران اسلامی است

تفکر بسیجی راه حل رفع مشکلات ایران اسلامی است

دامغان- فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه میدان امروز جنگ ما معیشت، امنیت و سلامت مردم است، گفت: تفکر بسیجی راه حل رفع مشکلات ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی در آئین اختتامیه جشنواره مالک اشتر و اسوه که شامگاه پنج شنبه در سپاه استان سمنان برگزار شد ضمن بیان اینکه بسیج فرمول غلبه جمهوری اسلامی بر تمام مشکلات است، بیان کرد: میدان امروز جنگ ما معیشت و امنیت و سلامت مردم محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات سپاه و بسیج در مقابله با کرونا، ضدعفونی کردن معابر، همدلی و کمک‌های مردمی و… بیان کرد: پایگاه‌های بسیج، خط مقدم جنگ امنیت، سلامت و همچنین خدمت رسانی به مردم هستند.

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه ما در جنگ تمام عیار مقابله با تحریم‌ها و فشار اقتصادی و مقابله با کرونا هستیم، بیان کرد: پایگاه‌های بسیج از همه ظرفیت‌ها و امکانات خود برای رفع مشکلات مردم و خدمت‌رسانی به آحاد جامعه استفاده کنند.

دامغانی به مسائل آمریکا و انتخابات و همچنین دودستگی این کشور نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع نشانه افول آمریکا و حرکت آن‌ها به سمت شکست است آن هم کشوری که از تمام داشته‌های خود علیه مردم ایران اسلامی و انقلاب استفاده می‌کند و حال خودش به افول رسیده است.

وی با بیان اینکه خدمات بسیجیان باید به اطلاع مردم برسد تا باعث امید آفرینی شود، ابراز کرد: ایجاد قرارگاه‌های محله‌ای برای رسیدگی به مشکلات مردم تکلیفی است که بسیجیان باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

کد مطلب 5075844

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