به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه تیم نفت مسجدسلیمان در نیمه نخست بهتر از ما بود، اظهار کرد: در نیمه دوم تغییر سیستم دادیم و خیلی زود هم به گل رسیدیم و فکر می‌کنم امروز در نیمه دوم می‌توانستیم برنده باشیم اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم.

وی در ادامه از تیم نفت مسجدسلیمان تمجید کرد و افزود: با وجود اینکه مجتبی حسینی کارش را با نفت دیر شروع کرد و بازیکنان جوانی در این تیم هستند اما تیم خیلی خوبی دارند؛ بازی مقابل این تیم سخت بود اما انتظار ما این بود که عملکرد بهتری را داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در مورد عملکرد تیم داوری در این مسابقه بیان کرد: داوری مشکلی نداشت و کمی اعتراض توسط هر دو نیمکت نیز کمی طبیعی است اما داوری امروز خوب و مقتدرانه بود.

صادقی در خصوص برگزاری مسابقات در شرایط کرونایی، تصریح کرد: تعطیلی دو هفته و بازگشت به این شرایط سخت خواهد بود اما همه تیم‌ها باید پروتکل‌ها را رعایت کنند تا بتوانیم لیگ را ادامه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سایپا تهران در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در مسجدسلیمان مقابل تیم نفت این شهر به تساوی یک بر یک رسید.