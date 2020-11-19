استقلال وفولاد به دنبال بازی زیباهستند/تمرینات خوبی پشت سرگذاشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی نسب شامگاه پنجشنبه در نشست خبری پیش از بازی با استقلال تهران با اشاره به اینکه تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم، اظهار کرد: هر دو تیم به دنبال بازی زیبا و در حد نام تیم خود هستند و امیدوارم هر تیمی که خوب کار کرد، به حقش برسد.

وی افزود: امیدوارم فردا بازیکنان ما خودشان باشند و هر تیمی تلاش کند، مزد زحماتش را می‌گیرد و برنده شود.

مربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان اینکه اسم بازیکنان مصدوم و کرونایی فردا مشخص می‌شود، ادامه داد: امیدوارم هر چه زودتر این بیماری تمام شود تا تماشاگران به بازی برسند.

مربی تیم فولاد در خصوص اینکه باشگاه استقلال قبل از بازی فردا خواستار تغییر داور شده است، عنوان کرد: ما سال گذشته در بازی با ذوب آهن با قضاوت «زاهدی فر» با اشتباه سهوی باختیم ولی نه اعتراض کردیم و نه بیانیه دادیم؛ امیدوارم فردا ستاره بازی زاهدی فر باشد و یک بازی خوب را شاهد باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال تهران فردا ساعت ۱۶ و ۴۰ دقیقه در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان مقابل یکدیگر صف آرایی می‌کنند.