الخزعلی: آتش بس با آمریکا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل عصائب اهل الحق عراق از پایان آتش بس با آمریکا خبر داد.

بر اساس این گزارش، «قیس الخزعلی» روز پنج شنبه در گفتگو با شبکه «العراقیه» اظهار داشت که آتش بس با آمریکایی‌ها به دلیل محقق نشدن شروط آن پایان یافت.

وی همچنین افزود که هدف گروه‌های مقاومت عراق از به دست گیری سلاح اخراج اشغالگران است و در صورت تحقق هدف، این سلاح نیز کنار گذاشته خواهد شد.

الخزعلی با بیان اینکه موافق حمله راکتی به سفارت آمریکا نیست چرا که سفارت آمریکا عنوان دیپلماتیک دارد و بسیاری از گروه‌ها نیز این امر را تایید نمی‌کنند، افزود که گروه‌های مقاومت بر مقابله با اشغاگری تاکید دارند و ما مخالف حمله راکتی به مراکز دیپلماتیک هستیم.

دبیرکل عصائب اهل الحق عراق همچنین تاکید کرد که قانون اساسی این کشور اجازه ایجاد هرگونه پایگاه نظامی در عراق مگر با موافقت پارلمان را نمی‌دهد.

الخزعلی ادامه داد که آتش بس با آمریکایی‌ها به دلیل عدم تحقق شروط آن پایان یافته و گروه‌های مقاومت اصلی را که مقابله نظامی با نیروهای اجنبی را حق می‌داند، تثبیت خواهند کرد.

وی در عین حال از کنترل عراق بر حریم هوایی خود و تعیین جدول زمانی برای خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از عراق به عنوان دو شرطی یاد کرد که محقق نشده است.

الخزعلی با اشاره به این موضوع گفت: حقیقت امر این است که آسمان و حریم هوایی عراق از سوی آمریکا و ترکیه نقض می‌شود.

وی افزود: تهدید آتی ترکیه شدیدتر، بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از تهدید نظامی آمریکا خواهد بود و در برهه اخیر حضور نظامی ترکیه در مناطق عدیدی گسترش یافته است.

الخزعلی در اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، پیش بینی کرد که پیروزی احتمالی جو بایدن در این انتخابات تنش بین تهران و واشنگتن را کاهش دهد.

دبیرکل عصائب اهل الحق در بخشی دیگر از سخنانش سرمایه گذاری سعودی‌ها در عراق را به زیان این کشور دانست و خواستار اعلام اقدامات عملی از سوی دولت برای اجرای توافقنامه اقتصادی با چین شد.