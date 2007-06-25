ادبیات تاریخ را هم دگرگون می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استوری تلر، ماریو بارگاس یوسا در گزارش روزنامه استوری تلر گفت: نمی خواهم بیشتر از این وارد مسائل سیاسی شوم. می خواهم به نوشتن اکتفا کنم و می دانم که قلم کار خودش را می کند. از طریق نوشتن می توان تاریخ را هم عوض کرد.

او در حالی که به نفرت از سیاست اشاره می کرد، به صحبت درباره رژیم دیکتاتوری صدام پرداخت و گفت: نظام دیکتاتوری رژیم صدام از چنان اعمال وحشیانه ای برخوردار بود که فقط می توان او را با هیتلر و استالین مقایسه کرد. بدون شک عراق بدون صدام نفس تازه ای می کشد.

یوسا نفرت از دیکتاتوری را حاصل تجربه شخصی خود از دهه 1950 پرو خواند و گفت: در دوره حکومت " مانوئل اودریا " ، تمام فعالیت های احزاب سیاسی ممنوع بود و اکثر دانشجویان و استادان دانشگاه در تبعید و زندان به سر می بردند.

یوسا در ادامه به چاوز رئیس جمهور اشاره کرد و ادامه داد: ما مشکل بزرگی با چاوز داریم . خیلی ها معتقدند که آمریکای لاتین به دوران پوپولیسم برگشته است. او کسی است که دموکراسی را در آمریکای لاتین بی ثبات می کند.

وی درباره ادبیات متذکر شد که اگر فرد در جامعه ای زندگی کند که جریان آزاد اطلاعات آزاد در آن وجود نداشته باشد می بایست به ادبیات متوسل شود.