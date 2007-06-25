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۴ تیر ۱۳۸۶، ۱۵:۲۲

حفظ وحدت و تعمیق باورهای دینی توطئه های دشمن را خنثی می کند

سمنان - خبرگزاری مهر : فرمانده سپاه منطقه سمنان گفت : با هوشیاری حفظ وحدت و تعمیق باورهای دینی باید توطئه های دشمن را خنثی کرد.

به گزارش مهر، سرهنگ محمد حسین بابایی پیش از ظهر امروز در جمع پاسداران سپاه منطقه سمنان گفت : باید خودمان را در همه عرصه ها آماده نگهداریم .

وی تصریح کرد : حفظ آمادگی در مواقع ضروری برای حفظ دست آوردهای انقلاب از وظایف مهم این نهاد است.

به گفته وی ، هدف دشمن مهار نظام جمهوری اسلامی است و افزود: دشمن به تغییر رفتار و براندازی نظام جمهوری اسلامی فکر می کند.

سرهنگ بابایی خاطرنشان کرد : با حمایت امت همیشه در صحنه همه توطئه های دشمنان داخلی و خارجی نقش بر آب شده است.

فرمانده سپاه منطقه سمنان خاطرنشان کرد : باید همه در حفظ این میراث گرانبها و امانتی که حاصل خون هزاران شهید است کوشا باشیم.

کد مطلب 507594

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