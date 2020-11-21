افتتاح کارخانه آهک هیدراته اهر تا پایان آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع مس، اردشیر سعدمحمدی با اعلام این خبر گفت: حدود ۱۳۰ میلیارد تومان بر روی این پروژه سرمایه‌گذاری شده است که هدف آن در فاز اول تأمین آهک موردنیاز مجتمع مس سونگون بوده و امیدواریم با فراهم شدن شرایط لازم برای کلنگ زنی فاز ۲، بتوانیم نیازهای منطقه را تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت مس با اشاره به بازگشایی و راه‌اندازی کارخانه مس مزرعه ادامه داد: سنگ‌شکن معدن آماده استارت است و انشاالله تا ۱۵ روز آینده آماده است و خوراک آن از معدن گوره درق تأمین خواهد شد که موجب اشتغال‌زایی و گردش مالی و ایجاد تحول در منطقه خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های اکتشافی اخیر شرکت مس در منطقه افزود: به اکتشافات و تعیین پتانسیل و ذخیره جدید سرعت خواهیم داد و انشاالله با مشخص شدن نتایج قطعی آن، بر روی یک کارخانه فنی و تکنیکی‌تر در منطقه سرمایه‌گذاری خواهیم کرد تا از برکات مادی و معنوی آن مردم محترم منطقه برخوردار شوند تا شرکت مس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود که به آن اعتقاد دارد و با اتکا به همدلی موجود بین مسئولین و مردم بتواند به حضور همیشگی خود در کنار مردم در منطقه تداوم بخشد.

مدیرعامل شرکت مس با اشاره به مشکلات ایجاد شده توسط بیماری کرونا افزود: کرونا واقعیتی است که جهان با آن درگیر است ولی شرکت مس تمام توان خود را به‌کار بسته است که این موضوع روی تولید تأثیر منفی نگذارد چنانچه علی رغم تمامی مشکلات و محدودیت‌ها، شرکت ملی صنایع مس ایران در سال جهش تولید توانسته نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، در زمینه تولید ۷ درصد رشد داشته باشد و امیدواریم تا پایان سال رکورد تاریخ تولیدی شرکت را با تولید ۲۸۰ هزار تن کاتد مسی شکسته و سرفصل جدیدی را برای شرکت مس در تولید باز کنیم.

سعدمحمدی به ثبت رکوردهای فروش و شرایط سوددهی در گزارش ۶ ماهه این شرکت گفت: تا امروز بیش از ۵۷ هزار متر حفاری صورت گرفته است و امیدواریم تا پایان سال این رقم به ۱۰۰ هزار متر برسد.

وی با اشاره به نتایج خوب و امیدوارکننده اکتشافات اخیر ادامه داد: بر اساس این اکتشافات و با دارا بودن ۴.۵ درصد از کل ذخایر جهان توانستیم رتبه کشور عزیزمان را در حوزه ذخایر از رتبه ۹ جهانی به رتبه ۷ ارتقا داده و ثبت بین‌المللی شود و با تلاش و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته، خواهیم کوشید این رتبه به ۶ ارتقا یابد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره به برنامه‌های این شرکت در سال آینده افزود: در حال حاضر بر روی ۲۹ طرح در کل کشور با ارزش بیش از ۲.۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و امیدواریم در بخش مس با به‌کارگیری متدهای به‌روز دنیا جایگاه کشور در جهان را در زمینه تولید را نیز ارتقا دهیم چنانچه در سال پیش رو حداقل ۳ کارخانه جدید کنسانتره یعنی کارخانجات دره زار، دره آلو و کنسانتره ناشی از ذوب سرباره‌های ذوب افتتاح خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مس در پایان با اشاره به شرایط تولید، فروش، توسعه، صادرات و اکتشافات گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران روال خوبی را طی می‌کند و امیدواریم با ورود به صنایع های‌تک و نانو و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر، تأثیرگذاری بیشتری نسبت به گذشته بر روی تولید ناخالص ملی کشور داشته باشیم.