ذخیره خونی کرمانشاه تنها برای ۵ روز کافی است

پژمان صالحی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز سه شنبه با فراخوانهای انجام شده تعداد مراجعات برای اهدا خون افزایش یافته است.
وی افزود: همان گونه که بارها اعلام کردهایم نیاز به فراوردههای خونی یک نیاز همیشگی است زیرا این فراورده ها قابلیت ذخیره طولانی را ندارند و به عنوان مثال پلاکت را میتوان تنها سه روز نگه داری کرد.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمانشاه گفت: از مردم میخواهیم به صورت پیوسته به مراکز اهدا خون مراجعه کنند زیرا این ذخایر خونی برای چهار الی پنج روز کافی است.
صالحی فر با اشاره به اهمیت اهدا پلاسما علی الخصوص در بیماران بهبود یافته از کرونا، تصریح کرد: افراد بهبود یافته کرونا میتوانند تا یک ماه بعد از بهبودی کامل پلاسما خود را اهدا کنند و در بهبودی سایر بیماران کمک کنند.
وی بیان کرد: در مراکز اهدا خون شیوه نامههای بهداشتی به صورت کامل اجرا میشود و از افراد دارای سرما خوردگی یا دارای بیماریهای زمینهای خون گرفته نمیشود.
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