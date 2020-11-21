شروع آذر ماه در گلستان با بارش باران

محمود محمدقلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه بارشی جدید در حال ورود به استان است و این سامانه تا روز دوشنبه به تناوب خود ادامه خواهد داد.

وی با بیان اینکه این سامانه در اغلب گستره استان بارندگی ایجاد می کند، افزود: افزایش ابر، بارش برف در ارتفاعات، وزش باد نسبتاً شدید و مه غلیظ از پیامدهای دیگر این سامانه است.

رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گلستان گفت: کاهش دید افقی، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و احتمال آبگرفتگی برخی معابر عمومی وجود دارد لذا فعالان حوزه حمل و نقل با احتیاط کامل رانندگی کنند.

محمدقلی پور از کاهش ۶ درجه ای دما در مدت فعالیت این سامانه خبرداد و اضافه کرد: از اواخر وقت دوشنبه این سامانه از استان خارج شده و سامانه جدید بعدی از روز پنج شنبه آسمان استان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته گرگان و انبار الوم با پنج درجه سانتیگراد سردترین نقطه استان بوده و دمای حداکثر دیروز گرگان هم به ۱۶ درجه رسید.