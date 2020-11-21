بسیج یک فرهنگ و باور است/انعطاف پذیری بسیج در مقابله با مشکلات

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: بسیج سرمایه معنوی سیاسی و اجتماعی کشور است و امام راحل که پایه‌گذار اقدامات نو فراوانی در جامعه بود، بسیج را زنده کرد.

وی افزود: امام راحل که درک درستی از آینده داشت، انقلاب را بزرگ، وسیع، پرثمر و پر اثر در سطح جهان می‌دانست و مشخص است که چنین انقلابی دشمنان فراوانی خواهد داشت و چنین دشمنانی نیاز به مقابله دارد.

ولی نژاد گفت: امام (ره)، انقلاب اسلامی را بر اساس امت محوری تنظیم و ترسیم کرده بود و با اینکه در کشور سپاه و ارتش وجود داشت اما برای دفاع از انقلاب بسیج را ایجاد کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان بیان کرد: ایشان می‌فرمودند همه اقشار، مردم و طبقات به عنوان مدافع انقلاب هستند و بر اساس این نگرش بسیاری از افراد بسیجی هستند.

وی اضافه کرد: کسانی که از انقلاب دفاع کرده چه در خارج و چه در داخل، بسیجی هستند و بسیج یک باور و یک فرهنگ و اعتقاد بوده در هرجایی ساختار آن قابل تنظیم است.

ولی نژاد ادامه داد: بسیجی در سیل، زلزله، روستا، شهر، کرونا و غیره ساختاری متناسب با آن موقعیت برای خود رقم می‌زند و یک میدان عمل وسیع دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: فرهنگ و باور بسیجی همه جا همراه افراد است و بسیج امروز خوشنام و خوش آوازه و بلند آوازه بوده و نام نیکی از خود برجای گذاشته است.

وی افزود: با این اندیشه و نگرش همه می‌توانند بسیجی باشند، بازاری، کسبه، دولت، مجلس، دانشگاه، حوزه و غیره، قبل از اینکه شغل و کار خود را انجام دهند، بسیجی هستند.

ولی نژاد عنوان کرد: امام اراده کرده بود، همه نقاط کشور احساس کنند که انقلاب برای همه است و آن را در همه نقاط کشور توزیع کرد و رهبر معظم انقلاب هم این نگرش و نگاه اندیشه امام (ره) را به خوبی اجرا و آن را ترویج کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: بسیجی عشق و اراده و اعتقاد و باور و فداکاری و اطاعت پذیری است.