منوچهر حبیبی در گفتوگو با مهر اظهار کرد: صدور مجوز تردد در شهرها در اختیار فرمانداریها است و واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در ایام اعمال محدودیتهای کرونایی، از یکم آذرماه در صورت نیاز به تردد میان شهرها با در دست داشتن معرفی نامه سازمان مربوطه به فرمانداریها مراجعه کنند.
فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با ویروس کرونا استان قزوین با اشاره به ضرورت فعالیت واحدهای تولیدی با رعایت کامل وضعیت محدودیتهای اعمال شده توسط ستاد ملی کرونا بیان کرد: واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی در ردیف گروههای سطح یک تعریف شده است و فعالیت آنها در زمان مدیریت هوشمندِ محدودیتها و ممنوعیتها بلامانع است.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: چنانچه مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی جهت پیگیری امور کاری خود نیاز به تردد بین استانها و بهویژه تهران و البرز دارند باید از طریق سازمان صمت یا شرکت شهرکهای صنعتی استان و یا سازمان جهاد کشاورزی استان به صورت کتبی به فرمانداریها معرفی شوند.
حبیبی با اشاره به وظایف حساس فرمانداران در اجرای محدودیتها اظهار کرد: فرمانداران بر اساس نیاز و ضرورت با هماهنگی فرماندهی انتظامی و پلیس راه استان مجوز تردد را صادر خواهند کرد.
وی ستاد استانی مقابله با شیوع بیماری کرونا در استان قزوین مجوزهای صادر شده جهت تردد در ایام محدودیتها را دارای محدودیت کامل زمانی و جغرافیایی خواند و اظهار کرد: به لحاظ اینکه قرار است ترددها در حداقل میزان ممکن انجام شود از مدیران واحدهای تولیدی و مدیران صمت و شرکت شهرکها و جهاد کشاورزی انتظار میرود دقت لازم را داشته باشند که فقط در حد ضرورت و نیاز اقدام شود.
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