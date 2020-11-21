به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، سهام وال‌استریت در پایان معاملات روز جمعه آمریکا (بامداد شنبه به وقت تهران) با نگرانی از رشد تعداد مبتلایان جدید کرونا افت کردند.

میانگین صنعتی داو جونز ۲۱۹.۷۵ واحد یا ۰.۷۵ درصد سقوط کرد و در ۲۹٫۲۶۳.۴۸ واحد بسته شد.

اس‌اندپی ۰.۶۸ درصد پایین آمد و کامپوزیت نزدک ۰.۴۲ درصد افت کرد.

سهام وال‌استریت پس از آن تحت فشار قرار گرفتند که وزیر خزانه‌داری آمریکا از فدرال‌رزرو خواست بخشی از منابع بسته کمک کرونایی قبلی را دوباره به کنگره عودت دهد تا مجدداً برای تخصیص آنها تصمیم‌گیری شود. این اقدام تردیدهایی را در مورد تداوم روند ریکاوری اقتصادی آمریکا ایجاد کرد.

سهام بوئینگ و سیل‌فورس در این میان بدتر از همه آسیب دیدند و به ترتیب ۲.۹ درصد و ۲.۵ درصد سقوط کردند.