تسهیلات عشایر استان سمنان ۲۳ درصد افزایش یافت

مراد خادم در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش ۲۳ درصدی تسهیلات عشایر استان سمنان در سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد و ابراز کرد: در سال جاری شش میلیارد و ۹۲۷ میلیون تومان تسهیلات برای عشایر استان پرداخت شد حال آنکه در سال گذشته این میزان پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود.

وی با بیان اینکه تلاش شده تا عشایر به بهترین نحو از این تسهیلات استفاده کنند، افزود: این قشر یکی از مهمترین ارکان تولید در سطح استان هستند زیرا سهم عمده‌ای از تولید گوشت، صنایع دستی، دامی و لبنی استان سمنان دارند.

مدیرکل امور عشایری استان سمنان با بیان اینکه منابع تأمین کننده این تسهیلات اعتبارات خشکسالی و جبران خسارات و از محل درآمدهای صندوق توسعه ملی بوده است، ابراز کرد: تسهیلات جبران خسارات خشکسالی به تعاونی‌ها تعلق گرفت تا بتوانند برای عشایر علوفه مورد نیازشان را تأمین کنند.

خادم با بیان اینکه ۱۴ هزار و ۴۰۰ عشایر در استان سمنان سکونت دارد، گفت: مهمترین محصولات لبنی استان از طریق عشایر سنگسر، بی ارجمند و… تأمین می‌شود همچنین عشایر استان بیش از یک میلیون رأس دام سبک دارند.